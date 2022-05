Razbijamo mite o vzdrževanju avtomobila

Lastniki starejših avtomobilov svoje vozilo po izteku garancije pogosteje prepuščajo v oskrbo nepooblaščenemu serviserju ali zasebnemu mojstru, saj stavijo na nižjo ceno. A zasebni mojstri niso nujno kvalificirani serviserji, predvsem pa za opravljeno delo ne jamčijo, zato odločitev na podlagi cene ni vedno najboljša odločitev. V primeru vzdrževanja pri slednjih je potrebno biti pazljiv tudi na kvaliteto vgrajenih delov. Poleg tega se da na pooblaščenih servisih prihraniti - s članstvom v programu ugodnosti Moj Peugeot je vzdrževanje vozila iz leta v leto ugodnejše. Program pa članom nudi tudi številne druge ugodnosti (brezplačno asistenco Moj Peugeot , popuste na originalno dodatno opremo in sezonske izdelke, kupone za nakup dodatne opreme ali menjavo staro za novo, …). Ne pozabimo pa prav tako, da avtomobili z dokazljivo kvalitetnim vzdrževanjem in pravilno izpolnjeno servisno knjižico, ki daje vpogled v zgodovino vzdrževanja, ob prodaji dosegajo višjo ceno in se hitreje prodajo.

Servis vozila ni »umetnost« in ga lahko naredi vsak.

Ob napredku elektronike v avtomobilih so potrebe po strokovnem servisiranju močno narasle. Tako lahko kvaliteten servis vozila opravi le strokovno usposobljen delavec, ki dobro pozna vaš avtomobil. Nepooblaščeni servisi ali zasebni mojstri se sami odločajo o vlaganjih v razvoj, opremo in znanje zaposlenih. Kvaliteta storitev med posameznimi servisnimi delavnicami zato zelo niha. Pooblaščeni servisi Peugeot zagotavljajo vse standarde, ki jih predpiše proizvajalec, zato imajo na voljo ustrezna orodja, računalnike in programsko opremo ter strokovnjake, ki se izobražujejo. Celotno znanje, informacije in orodje so odločilnega pomena, da so vozila lahko vzdrževana skladno s proizvajalčevimi zahtevami. Pooblaščeni servisi Peugeot v avtomobile vgrajujejo le originalne dele, zagotavljajo pa tudi 1-letno garancijo na opravljeno storitev in nadomestne dele.