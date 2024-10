Razbijanje spolnih stereotipov se lahko začne pri otroških igračah

S čim ste se najraje igrali, ko ste bili otroci? Ali pa, če je to predaleč, da bi se spomnili, katere igrače najraje kupujete svojim vnukom? Je res, da so za deklice primerne igrače kuhinjski pripomočki, dečki pa bodo najbolj uživali v igri z avtomobilčki in kockami? Številni menijo, da gre za škodljivo prepričanje, ki pomaga ohranjati družbeno neenakost med moškimi in ženskami. Svoja vrata je zato odprla posebna ozaveščevalna trgovina z igračami, ki se bo trudila razbiti spolne stereotipe, ki se začnejo oblikovati v najzgodnejšem otroštvu.