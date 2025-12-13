Svetli način
Slovenija

Razbit vhod poslanske pisarne Svobode: 'To ni dialog, je navaden vandalizem'

Brežice, 13. 12. 2025 17.29 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.P.
Komentarji
109

Ponoči so se neznanci v Brežicah znesli nad poslansko pisarno Gibanja Svoboda. Po smrti Novomeščana so pročelje pisarne že popisali z grafiti z napisi "Aco" in "Morilci", tokrat pa so neznanci razbili vhod. V stranki dogodek povezujejo s petkovo izpustitvijo osumljenca za smrt 48-letnika iz pripora.

"Poslanska pisarna Svobode v Brežicah je bila že četrtič v zelo kratkem času tarča vandalizma - najprej tri zaporedne dni v novembru, zadnjič v teh dneh," je na družbenem omrežju sporočila stranka Gibanje Svoboda. V preteklosti so namreč vandali popisali pročelje pisarne, tokrat pa so jim razbili vhod.

Uničen vhod poslanske pisarne Gibanja Svoboda
Uničen vhod poslanske pisarne Gibanja Svoboda FOTO: Gibanje Svoboda

V Svobodi so ob tem poudarili, da takšna dejanja "niso dialog, niso izražanje mnenj, to je navadni vandalizem". Ter dodali, da so takšna dejanja za družbo kot celoto nesprejemljiva. "Z zaskrbljenostjo ugotavljamo, da se v Sloveniji pojavljajo težnje, da bi zavladala ulica. V demokraciji se nestrinjanje rešuje z argumenti, ne z grožnjami ali uničevanjem," so zapisali.

Razumejo sicer, da so ljudje prizadeti in jezni, a opozarjajo, da je odgovornost vedno osebna in da mora prav zato veljati pravna država.

Pričakujejo, da bosta policija in pravosodje opravila svoje delo tako pri vandalizmu v Brežicah kot pri vseh drugih kaznivih dejanjih. "Storilec za smrt v Novem mestu mora odgovarjati po zakonu. Samo tako bomo okrepili varnost in zaupanje: z delujočimi institucijami, ne z linčem in vandalizmom," so še sporočili.

Fotografije uničenega vhoda pisarne je na spletu delila tudi podžupanja iz vrst Svobode Mojca Florjanič, ki je ob njih zapisala: "V tovrstnih zgodbah ne gre za razbit kos lesa, stekla in poškodovanje nekogaršnje lastnine. Gre za globoko sporočilo nespoštovanja in izražanja z nasiljem in vandalizmom. In ko nekdo poseže po vandalizmu, ne pove ničesar o moči svojih argumentov, temveč o praznini, ki jo nosi v sebi."

KOMENTARJI (109)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
myomy
13. 12. 2025 19.00
-1
Janšizem je psihična bolezen. Še Avstrijci vedo, da je na čelu janšizma pacient.
ODGOVORI
0 1
SAMO JEZNI
13. 12. 2025 19.00
Sekta nikoli več ne bo v vladi, edino če mesto von lajnove prevzame gargamel in se razglasi za EU imperatorja
ODGOVORI
0 0
sh4dyl4dy
13. 12. 2025 19.00
"Z delujočimi institucijami" 🤣
ODGOVORI
0 0
a res1
13. 12. 2025 18.57
+1
Ali se je obdukcija prirejala? Sedaj pa pomislite, kdaj je bil pogreb in koliko časa so imeli patologi za izdajo dokmenta? Ali še vedno analizirajo pepel ali kaj? Smrdi. Holobček, napačna poteza.
ODGOVORI
1 0
PoldeVeliki
13. 12. 2025 18.57
+0
Da se ga ni spet napila Lena grgurević pa spet razbijala po mestu.
ODGOVORI
1 1
BeGood
13. 12. 2025 18.57
+2
Kakšen dialog neki. Kje pa lahko državljan Slovenije dandanes sploh izrazi svoje mnenje, ko pa so komentarji pod članki, ki zadevajo Šutarjevo smrt, zaklenjeni. Da Ukrajine in napadov po Evropi niti ne omenjam.
ODGOVORI
2 0
biggbrader
13. 12. 2025 18.57
Kakšna je to "sloboda", ki nas pelje v kriminal ?!
ODGOVORI
0 0
inside1
13. 12. 2025 18.56
saj avšička ni kriva, da so ji pisarno razbili, čeprav ves mandat mnogo v prazno lupeta prazno slamo, kot so bojda tudi njene sposobnosti zelo kratkega dosega...za svoj kraj skupaj z Vontovo nista naredili nič, slikat pa se zlasti prva hodi vsepovsod.....
ODGOVORI
0 0
Rothschild1
13. 12. 2025 18.56
+0
Svoboda in trda Levica sta popolnoma ragradili in unicili prav vse drzavne podsisteme. Ne samo zdravstvo. 3 leta so se levaki v DZ norcevali iz opozicije in ljudi, ki so trpeli groznje "obcanov" iz Zabjaka in okolice. Sedaj pa packi jokcajo, ko je ljudem prekipelo in in jim razbilo njihovo umazano luknjo v NM. Bljak
ODGOVORI
1 1
LukaS8
13. 12. 2025 18.54
+2
Ja to je reakcija sektašev. Saj ni čudno, ko jih buco poziva k oboroževanju, pacient pa čestitke za vandalizem piše. To je na žalost tipičen primer primitivizma, ki se napaja iz greznice SDS.
ODGOVORI
4 2
amabO
13. 12. 2025 18.54
+0
Stranka Svoboda ni dobrodošla na Dolenjskem.
ODGOVORI
1 1
rogla
13. 12. 2025 18.53
+1
SDSovci zlobneži, ki jim ni para. Vlamljajo, "obglavljajo"... vse po naročilu pacienta, obsojenca, prodajalca orožja ...
ODGOVORI
4 3
inside1
13. 12. 2025 18.50
+8
sramota za policijo in še koga, da po vsem tem času še nimajo pravega storilca, pa toliko kot je tam bilo očividcev.... Zdaj pa ne vem, a so vse te am. nadaljevanke znanstvena fantastika ko rešijo primer, pa forenziki, DNK itd......... Pri nas pa.....?
ODGOVORI
8 0
jutri_pa_res
13. 12. 2025 18.50
+7
Nenavadno je tudi, da skoraj dva meseca čakamo na rezultat obdukcije, ki bi pojasnila vzrok smrti...Ker teoretično je lahko nekdo v sporu človeka malo sunil in mu je v stresu odpovedalo srce. Tako da bi morali sodno medicino nujno vprašali, zakaj za svoj denar toliko mučka...
ODGOVORI
7 0
Jermen
13. 12. 2025 18.48
+1
Zal da ni trdnega dokaza
ODGOVORI
2 1
SDS_je_poden
13. 12. 2025 18.47
-3
Desnuharija postaja živčna. Kaj niste več prepričani v zmago?
ODGOVORI
6 9
Groucho Marx
13. 12. 2025 18.51
+1
Vsak dan bolj. Žalostno pa je, da lewacom dol maha za neverjetno nesposobnost preiskovalnih organov... ali pa zaukazano z vrha politike.
ODGOVORI
4 3
majdapajda
13. 12. 2025 18.46
+2
suicidalna empatija
ODGOVORI
2 0
jutri_pa_res
13. 12. 2025 18.46
+8
Da nekdo nekoga ubije pred 25 pričami in da policija ne najde krivca, je res nenavadno...
ODGOVORI
10 2
SloButale
13. 12. 2025 18.46
-4
Kako primitiven moraš biti?! Kako nizko in še nižje greš?! Da zlorabiš tragičen dogodek v politično obračunavanje. Klika SDS. Škodoželjna združba. Dejstvo je, da nobena "stranka" ne bi preprečila dogodka. Tudi Hojs je razvrednotil Policijo s svojimi prijemi. To SDS-ovci nikoli ne bodo priznali. Ta tip ni primeren za nobenega ministra. Nemogoče je, da bi bil policist za vsakim vogalom. Ali je stranka kriva, da so priče podale nasprotujoče si izjave? Je Policija kriva? Sodnik? SDS vnaša nemir, razdvaja, ustvarja izredne razmere... To poznamo. So generacije pred nami doživele v 30-tih prejšnjega stoletja - v Nemčiji. Vemo, kam nas je to pripeljalo. Janez Janša bi moral biti dosmrtni predsednik Vlade RS. Vsaj tako ima zapisano v svoji možganski skorji. Potem bi bilo očitno vse bolje? Mogoče?! Mogoče pa totalitarna greznic@.
ODGOVORI
6 10
Groucho Marx
13. 12. 2025 18.53
+2
Nemogoče je, da strokovna preiskava ob toliko pričah ne bi našla storilca. Nemogoče.
ODGOVORI
3 1
2fast4
13. 12. 2025 18.45
+5
Če je svoboda...
ODGOVORI
6 1
