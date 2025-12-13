Razbit vhod poslanske pisarne Svobode: 'To ni dialog, je navaden vandalizem'

"Poslanska pisarna Svobode v Brežicah je bila že četrtič v zelo kratkem času tarča vandalizma - najprej tri zaporedne dni v novembru, zadnjič v teh dneh," je na družbenem omrežju sporočila stranka Gibanje Svoboda. V preteklosti so namreč vandali popisali pročelje pisarne, tokrat pa so jim razbili vhod.

V Svobodi so ob tem poudarili, da takšna dejanja "niso dialog, niso izražanje mnenj, to je navadni vandalizem". Ter dodali, da so takšna dejanja za družbo kot celoto nesprejemljiva. "Z zaskrbljenostjo ugotavljamo, da se v Sloveniji pojavljajo težnje, da bi zavladala ulica. V demokraciji se nestrinjanje rešuje z argumenti, ne z grožnjami ali uničevanjem," so zapisali.

Razumejo sicer, da so ljudje prizadeti in jezni, a opozarjajo, da je odgovornost vedno osebna in da mora prav zato veljati pravna država.

Pričakujejo, da bosta policija in pravosodje opravila svoje delo tako pri vandalizmu v Brežicah kot pri vseh drugih kaznivih dejanjih. "Storilec za smrt v Novem mestu mora odgovarjati po zakonu. Samo tako bomo okrepili varnost in zaupanje: z delujočimi institucijami, ne z linčem in vandalizmom," so še sporočili.

Fotografije uničenega vhoda pisarne je na spletu delila tudi podžupanja iz vrst Svobode Mojca Florjanič, ki je ob njih zapisala: "V tovrstnih zgodbah ne gre za razbit kos lesa, stekla in poškodovanje nekogaršnje lastnine. Gre za globoko sporočilo nespoštovanja in izražanja z nasiljem in vandalizmom. In ko nekdo poseže po vandalizmu, ne pove ničesar o moči svojih argumentov, temveč o praznini, ki jo nosi v sebi."