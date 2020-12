Razbita pločevina in za vedno strta srca. Kdaj nas bo izučilo?

Agencija za varnost prometa na slovensko javnost apelira, naj sproščanje ne pomeni, da se sprošča odnos udeležencev v prometu do cestnoprometnih predpisov in pravil. Ti ostajajo enaki kot prej, zato jih je potrebno dosledno spoštovati. Agencija poziva k odgovornemu vedenju v prometu, ob tem pa želi znova spomniti, da se problem zlorabe alkohola žal prepogosto odraža tudi v prometu. Prometne nesreče, povzročene pod vplivom alkohola praviloma prinašajo najtežje posledice.

Letos so policisti najhujšo novico o smrtni prometni nesreči sporočili že 81-im družinam. Kar vsaka tretja smrt v prometu je bila posledica alkoholiziranega povzročitelja, tragično je preminilo 26 oseb. V večini primerov sta bila ob alkoholiziranosti vzroka smrtnih prometnih nesreč neprilagojena hitrost, zato je umrlo 12 oseb in nepravilna stran/smer vožnje, zaradi katere je življenje izgubilo 8 oseb.

V starostnih skupinah od 45 do 64 let je bilo letos povzročiteljev smrtnih prometnih nesreč največ, kar 11, v skupini od 18 do 34 let jih je bilo 9. Od letošnjih 26 povzročiteljev smrtnih prometnih nesreč je bila le ena ženska, vsi ostali so bili moški.

Nikoli za volan pod vplivom alkohola!

Zdravstveno osebje že tedne dela preko svojih moči, bolnišnične kapacitete so preobremenjene, zato je sedaj še toliko bolj pomembo, da smo odgovorni tudi v prometu. Agencija za varnost prometa vse udeležence v prometu poziva:»Poskrbite za lastno varnost in s tem tudi za varnost drugih, bodite 0,0 voznik!«

Naročnik oglasa je Javna Agencija RS za Varnost prometa.