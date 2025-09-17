Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Razbite steklenice, ležanje v cvetličnih koritih: prebivalcem Brd prekipelo

Šmartno, 17. 09. 2025 20.41 | Posodobljeno pred 51 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Mateja Poljšak Čuk
Komentarji
10

Pobruhane ulice, razbito steklo in steklenice po vasi, uriniranje po vhodnih vratih in dvoriščih, obnemogli v cvetličnih koritih; takšna slika je prebivalce srednjeveške briške vasi Šmartno pričakala dan po lanskem množičnem martinovanju. Odločili so se, ustanovijo civilno iniciativo, s katero na občino Brda in občinski zavod kot organizatorja apelirajo, naj prireditev dvignejo na višjo raven.

Lansko martinovanje v Šmartnem je sodu izbilo dno. Obnemogli gostje v cvetličnih koritih, razbite steklenice po vasi, preglasna glasba, ob kateri so se tresli kozarci po hišah, ulice so bile prepojene z vonjem po urinu, tako pripovedujejo člani civilne iniciative Šmartno.

"Elektronska glasba v to okolje ne sodi, zlasti z velikimi močmi, poleg tega, kot rečeno, težko gledamo pijančevanje v tej vasi, predvsem tudi zaradi tega, ker sem prihajajo naši vinarji z izjemnimi vini," razlaga Marjan Pintar, član civilne iniciative Šmartno.

Znotraj obzidja v Šmartnem živi 50 domačinov in ravno toliko se jih je združilo v civilno inicativo. Podprla jih je tudi vaška skupnost, ki daje soglasje prireditvam, tudi martinovanju.

"Vsakokrat smo dajali v bistvu soglasje. Lansko leto smo tudi dali soglasje, vendar se je stvar popolnoma izrodila," opozarja Božidar Slivnjak, predsednik sveta vaške skupnosti Šmartno. 

Člani iniciative so se z vsemi pomisleki obrnili na občino Brda ter na občinski turistični zavod, ki martinovanje organizira. Prvi odgovor jih je razočaral, so povedali. Direktorica ZTKMŠ Tina Novak Samec na ekcese odgovarja: "Gre tukaj za izjeme in ne za pravilo."

K temu dodaja, da spreminjajo koncept prireditve, ki bo bolj etnološka, kulturna in strokovna. Elektronsko glasbo bo nadomestilo ljudsko petje, obljublja.

"Povečalo se bo varovanje, predvsem v nočnem času, tukaj pa tudi potekajo pogovori, da bi ta večerni, sobotni del nekoliko prilagodili in urnik zaključili nekoliko prej," napoveduje Novak Samec.

Domačini so ob tem pripravljeni sodelovati z etnološkimi prikazi in kot kaže so v zadnjih dneh bolj ubrani.

"Radi se vsi poveselimo, vsi podružimo in mislim, da bo letošnje martinovo z malo takšnimi popravki prav prijetno," pove Vesna Valentinčič, zaposlena v turizmu v Brdih. Na vprašanje, ali bodo torej našli skupno pot, odgovarja, da misli, da so jo že. 

Za končni dober vtis pa bodo morali sedaj poskrbeti še obiskovalci.

šmartno brda martinovanje
Naslednji članek

Gradnja drugega tira: dodatnih 400 milijonov za vzporedni tir

KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Veščec
17. 09. 2025 21.32
Kot da vi niste bli nkol pijan.to je pač sestavni del življenja.takle mamo
ODGOVORI
0 0
B u t a l e
17. 09. 2025 21.26
+1
Martinovanje? To je navadno pijančevanje. Nalivanje do onemoglosti. To pa je praznik…
ODGOVORI
1 0
MP33
17. 09. 2025 21.14
+2
glavno da je alkohol slovenski narodni heroj, če pa kdo samo omeni travo, je pa takoj narkoman :D
ODGOVORI
4 2
Združene države Evrope
17. 09. 2025 21.17
-3
V času jugoslavije. Danes je redko keri Slovenec mlajši od 30 let, da ni vsaj probal travo v najstniških letih.
ODGOVORI
0 3
Veščec
17. 09. 2025 21.29
Zelena trava zaborave
ODGOVORI
0 0
Združene države Evrope
17. 09. 2025 21.09
+0
Tako ja. Zamerite se tistim, ki vam nosijo denar v tiste brege. Druga v Brdih ni kot pa vinogradi, 3 gostilne, pa ena trgovina 3x4 metre. Odprta en siht od 7:00 do 14:00. Zdaj pa še uničite to kaj imate. Štajerci imamo poseben izraz za take kraje. V .. a
ODGOVORI
3 3
Bananistanec
17. 09. 2025 20.58
+3
Najcenejše vino naj bo od 15€ za deci, pa ne bo pijanih ... če sploh kdo bo
ODGOVORI
3 0
Aist 48
17. 09. 2025 21.30
Po mojih izkušnjah je tak že zdaj!
ODGOVORI
0 0
Nightingale
17. 09. 2025 20.56
-3
Praznik pijancev, pač...
ODGOVORI
1 4
mzz66
17. 09. 2025 20.55
-1
Ma, vi v Brdih, najbolje , da kar sami praznujete martinovo. Vina imate itak predraga. Štajerska rules!
ODGOVORI
2 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256