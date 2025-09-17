Razbite steklenice, ležanje v cvetličnih koritih: prebivalcem Brd prekipelo

Lansko martinovanje v Šmartnem je sodu izbilo dno. Obnemogli gostje v cvetličnih koritih, razbite steklenice po vasi, preglasna glasba, ob kateri so se tresli kozarci po hišah, ulice so bile prepojene z vonjem po urinu, tako pripovedujejo člani civilne iniciative Šmartno.

"Elektronska glasba v to okolje ne sodi, zlasti z velikimi močmi, poleg tega, kot rečeno, težko gledamo pijančevanje v tej vasi, predvsem tudi zaradi tega, ker sem prihajajo naši vinarji z izjemnimi vini," razlaga Marjan Pintar, član civilne iniciative Šmartno.

Znotraj obzidja v Šmartnem živi 50 domačinov in ravno toliko se jih je združilo v civilno inicativo. Podprla jih je tudi vaška skupnost, ki daje soglasje prireditvam, tudi martinovanju.

"Vsakokrat smo dajali v bistvu soglasje. Lansko leto smo tudi dali soglasje, vendar se je stvar popolnoma izrodila," opozarja Božidar Slivnjak, predsednik sveta vaške skupnosti Šmartno.

Člani iniciative so se z vsemi pomisleki obrnili na občino Brda ter na občinski turistični zavod, ki martinovanje organizira. Prvi odgovor jih je razočaral, so povedali. Direktorica ZTKMŠ Tina Novak Samec na ekcese odgovarja: "Gre tukaj za izjeme in ne za pravilo."

K temu dodaja, da spreminjajo koncept prireditve, ki bo bolj etnološka, kulturna in strokovna. Elektronsko glasbo bo nadomestilo ljudsko petje, obljublja.

"Povečalo se bo varovanje, predvsem v nočnem času, tukaj pa tudi potekajo pogovori, da bi ta večerni, sobotni del nekoliko prilagodili in urnik zaključili nekoliko prej," napoveduje Novak Samec.

Domačini so ob tem pripravljeni sodelovati z etnološkimi prikazi in kot kaže so v zadnjih dneh bolj ubrani.

"Radi se vsi poveselimo, vsi podružimo in mislim, da bo letošnje martinovo z malo takšnimi popravki prav prijetno," pove Vesna Valentinčič, zaposlena v turizmu v Brdih. Na vprašanje, ali bodo torej našli skupno pot, odgovarja, da misli, da so jo že.

Za končni dober vtis pa bodo morali sedaj poskrbeti še obiskovalci.