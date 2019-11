Velik dan za Mengeš: odprli težko pričakovano obvoznico

Šarec je ob tej priložnosti povedal, da se strinja z mengeškim županom, ki je v svojem nagovoru izrazil mnenje, da je včasih kar tragično, da se v tej državi na izvedbo tako pomembnih projektov čaka toliko časa. Tudi po premierjevem mnenju je predolgo trajalo do zaključka tega projekta, ki bo razbremenil celotno občino Mengeš. "Današnji projekt, ki zaključuje ta del, se končuje z grenkim priokusom, kajti čaka še Komenda, čakajo Vodice in čakajo Domžale. In dokler ne bomo zaključili celotne trase, zagotovo ne bomo imeli takšnega veselja, kot bi si želeli," je še dodal. Kot pravi, se zaveda, koliko prizadevanj in truda morajo vložiti župani, da lahko izpeljejo tak projekt in da na koncu pride do tako veselega trenutka, kot se je zgodil danes. Opozoril je tudi na razne civilne iniciative, lastnike zemljišč, presoje vplivov na okolje, birokratsko razmišljanje v pisarnah in druge dejavnike, ki običajno podaljšujejo dokončanje projektov.

"Današnje odprtje je vendarle razlog za veselje, je razlog, da se spomnimo, koliko truda smo dali od sebe vsi tisti , ki smo sodelovali pri tem projektu. Tisti, ki so bili vpleteni v projekt od začetka do danes, vedo, kaj so dali skozi , koliko so se trudili in koliko raznoraznih obljub so slišali, ki potem niso bile uresničene. Danes je razlog za veselje. Že v bližnji prihodnosti pa moramo gledati naprej v Domžale, Komendo in Vodice. Ovir bo veliko, birokracije bo veliko, ampak prepričan sem, da na koncu lahko uspemo,"je dejal. Ob koncu nagovora se je vsem prisotnim zahvalil za opravljeno delo in potrpežljivost, da bo središče Mengša končno razbremenjeno tranzitnega prometa.