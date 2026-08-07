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Razburjeni: naročili e-avtomobile, a ne vedo, ali bodo dobili subvencijo

Ljubljana, 07. 08. 2026 18.37 pred dvema dnevoma 2 min branja 294

Avtor:
Danica Jovanović
Električno vozilo

Na trgu električnih vozil zadnje dni vlada razburjenje. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ter družba Borzen zaradi izčrpanih sredstev – na voljo je bilo dobrih 33 milijonov evrov – umikata javni razpis za dodelitev subvencij pri nakupu e-vozil. Marsikateri kupec, ki je pri naročilu računal na nekaj tisoč evrov vredno subvencijo, se zdaj sprašuje, ali ni bolje, da od nakupa kar odstopi.

Za nakup novega električnega avtomobila se je Klara Šavli dokončno odločila pred dvema tednoma. K temu je pripomoglo dejstvo, da bi za nakup lahko pridobila subvencije v skupni višini 13 tisoč evrov. Kot pripoveduje, je to zelo olajšalo odločitev za popolnoma električni avtomobil. Avto je pred dvema tednoma tudi zaarala.

Vlogo za subvencije lahko kupci oddajo šele po tem, ko avto registrirajo, zato je Šavlijevo obvestilo o ukinjanju, pravi, pretreslo. Ne ve, ali bo do subvencij, na katere je računala, sploh upravičena. Kot pravi, je zdaj v negotovosti, ker se postopkov pridobivanja vloge ne da pohitriti, avto bo pa dobavljen šele čez štiri do pet mesecev.

Javni razpis za subvencije električnih vozil Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ter družba Borzen umikata zaradi izčrpanih sredstev iz podnebnega sklada, prav tako ni več evropskega vira financiranja.

Urška Kalan, namestnica generalnega direktorja družbe Borzen: "Omenjena sredstva so bila pričakovana, da bi zdržala do konca letošnjega leta, kot sem omenila, veliko število vlog je bilo oddanih, povpraševanje je veliko."

Električno vozilo
Električno vozilo
FOTO: Shutterstock

Razpis za zdaj ostaja odprt, koliko časa bo še tako, na Borzenu, kjer upravljajo s subvencijami, ne znajo napovedati: "Na voljo je še približno 2 milijona sredstev za pravne osebe in cca 5 milijonov za fizične osebe."

Dejstvo, da se razpis zapira, občutijo tudi prodajalci električnih vozil.

Peter Horvat, vodja znamke Leapmotor, Emil Frey: "Ljudje sprašujejo, ali je možna predčasna dobava vozil, pa ljudje, ki imajo vozila že v Sloveniji, da bi jih prevzeli v čim krajšem možnem času."

Za zdaj neznan ostaja tudi odgovor na vprašanje, ali bo v prihodnje nov razpis. Kot pojasnjuje Kalanova: "Tudi mi nimamo točnih podatkov. Lahko pa apeliramo na to, da bodo v prihodnje veliko bolj verjetno sredstva usmerjena v infrastrukturo, torej v polnilno infrastrukturo."

razpis električni avtomobili
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KOMENTARJI294

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Polkavalčekrokenrol
08. 08. 2026 19.38
Vsak dan je slabše,pa to je šele začetek,zdaj pa res tonemo kot titanik
Odgovori
-1
0 1
Darko32
08. 08. 2026 15.27
To samo kaže, da se umetno vzdržuje nakup. Vsi pa vemo, če pride do pomanjkanja elektrike bo na udaru prav ta vozila. Ukiniti subvencijo, saj jo plačujejo tisti, ki varčujejo. Zato jokanje da nebo dobil 7000€ subvencij je res smešno. Avto si je kupil zase in ne za korit drugih. Zato je povsem pravilno, da se določi letna vsota in potem ukine ko se prekorači ta vsota.
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+4
4 0
celjan2
08. 08. 2026 14.27
Zadnji čas. Da se ti hipsterji hvalijo kako ugodno so kupili Ev in kako polnijo za djabe! Še ceno kWh nabiti . Saj je potrebno do polnilnic napeljati zmogljivejše kable. Na žalost je Nikola Tesla umrl prezgodaj, da bi izpopolnil brezžični prenos električne energije!
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+2
2 0
QueenKong
08. 08. 2026 11.05
da kupuješ nov el.avto morš bit mal čež les,če pa kupuješ rabljenega morš bit pa zelo fejst čez les !
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+5
5 0
FRPuma
08. 08. 2026 10.14
Elektrika je že itak en velik "hec", a nekateri ne morejo iz svoje kože in pač morejo bit "nahecani" 2x na eno muho.
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+4
4 0
IS58
08. 08. 2026 10.02
Vsi naj odstopijo od pogodb in zahtevajo aro, pa, da vidimo kdo bo potegnil iz te zgodbe največ!!!!!!!!!!!!!
Odgovori
+2
3 1
FRPuma
08. 08. 2026 10.09
Zahtevati aro od trgovca? Zakaj že?
Odgovori
+2
3 1
QueenKong
08. 08. 2026 10.14
v katero šolo si pa ti hodil!are ne moreš zahtevat!
Odgovori
+5
5 0
IS58
08. 08. 2026 11.48
FRuma, če obljuba ni izpolnjena, se kupnina vrača. Ravno to se sedaj dogaja. Trgovci so pri prodaji vozil bodočim kupcem omenjali subvencije za lažje odločitve ob nakupu. Kupci so jim verjeli. Še sedaj na avtonetu prodajajo vozila z omembo subvencije.
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+1
1 0
IS58
08. 08. 2026 11.49
Dovolj je ,če ti trgovec ob odločitvi nakupa vozila omenja subvencijo.
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-2
0 2
IS58
08. 08. 2026 11.53
Pri nakupu vozila trgovci niso pozabili omeniti subvencije.ZATO.
Odgovori
-2
0 2
Dragica Cegler
08. 08. 2026 09.04
Òuin Kong A ti tele pa veš?U bistvu imaš pa orav Golob in ostala kao leva falanga je še bolj desna od Janše. VEcina tajkunov je ut teh vrst.Vkljucno z Musarco in ijenimi orijateljicami in možem.Ja ,se oa fobro sliši za rajo kobse opredeljujejo za leve v resnici pa kapitalisti.Orimer Zoki,ki za 1. Maja govori delavcu na minimakcu,kako se bori za njega.,hkrati oa njemu država oziroma delavec podari 29 miljonov.
Odgovori
+0
3 3
QueenKong
08. 08. 2026 10.16
saj te razumem do neke mere !nekatere se zaljubljajo v kriminalce in se celo poročajo z njimi !
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+1
1 0
Mr.G.
08. 08. 2026 08.58
In kaj potem..... Mam Tojita Corolla L.2002 D4D E12. Odličn avto. Kuri povprečno 5.5L/100km. Pa še TAM 110T7. L.1974 . Tud lepo dela. In me prav nič ne brigajo subvencije.
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+3
3 0
Dragica Cegler
08. 08. 2026 08.55
Nadaljujem ko zmanjka denarja,je veselice konec Jextreba počakati na drug razpis.. A zdaj naj en z minimalno subvencionira bogstasu ,ki ima 50 jurjev za avto?
Odgovori
+0
3 3
QueenKong
08. 08. 2026 08.58
denarja zmanjka vedno ko arnaut sede na stolček !tokrat že četrtič!
Odgovori
-1
2 3
Dragica Cegler
08. 08. 2026 08.53
Slovenska pomlad .. Ti si pa en osel.In kaj je Janša kriv,če so v času Goloba picrpali vse subvencije.To je dala EU,oziroma z našim denarjem.In ,ko zmanjka denarja je ves
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+2
5 3
QueenKong
08. 08. 2026 08.56
jašari je glih tolk časa ne stolčku da je imel dost časa pobasat v žep tisto kar je ostalo od goloba!
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-4
2 6
QueenKong
08. 08. 2026 08.42
demperji ki vozijo rudnine (iz katerih izvlečkov izdelujejo baterije) iz rudnikov do predelovalnic kurijo caa 400 l dizla na uro!da ne omenjamo kolk elektrike potrošijo ogromne eletropeči ki talijo to rudo.
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+4
4 0
Janik1111
09. 08. 2026 08.11
Kje si ti videl kakšen demper ? To afriški otroci z golimi rokami pod bičem kitajskim kopljejo. Če hoče kdo v EU narediti baterijo mora poklicati v Peking za surovine.
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0 0
NIKI 2
08. 08. 2026 08.42
Če ne bi bili subvencionirani luksuzni avtomobili temveč modeli katere si lahko privošči delavska družina na podpovprečni plači recimo 12 do 13 tisoč € ob povračilu subvencije , kod stane neki cenejši bencinske bi še vedno bilo dovolj denarja za subvencije. Tako pa je denar izpuhtel za TESLE , BMV , MERCEDESE in sllične modele kateri so 60 in več tisoč € . Tako da so subvencije v večini porabili bogati sloj nakupi na firme razni SP. itd. Delavska klasa pa od njih kupuje rabljene DIZLE
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+5
6 1
Iqos
08. 08. 2026 08.41
Ukinit vse subvencije,da se vse resetira na tovarniške nastavitve. Cene zaradi tega divjajo v nebo. Vsak s svojim izdelkom na trg, pa da vidimo učinke določenih kast, ki se jih podpira s temi gotovimi parami.
Odgovori
+5
5 0
Banion
08. 08. 2026 08.34
ni za rtv, ni za javne razpise, no sedaj še ne bo več za subvencije, važno je da je za ukrajino in službena vozila. Ja desne prioritete so pač usmerjene drugače
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-4
1 5
JAZsemTI
08. 08. 2026 08.30
Za proizvodnjo električnega avtomobila se ustvari toliko nesnage, da je “čist” šele po 7 letih.
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+5
6 1
Dragica Cegler
08. 08. 2026 08.29
MC laren.To je bila ideja levakov,da nekdo na minimalcu subvencionira bogataša.
Odgovori
+0
7 7
QueenKong
08. 08. 2026 08.37
ti niti ne veš kaj je levo takisto kaj je desno!
Odgovori
+1
3 2
Dragica Cegler
08. 08. 2026 08.26
Pa kaj se to grejo?Da en delavec, na minimalcu,ki se vozi na siht s starim avtom vrednim 5,6 jurjev subvencionira bogatese.Isto za električne bicikel.Ukinit,,če ima 50 jurjev jih bo naraščala se 10,magija levaška,to je njihova ideja.
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-2
5 7
daiči
08. 08. 2026 08.29
teh bogatasev je bl mal. uglavnm gre za avte za okol 20k eur
Odgovori
+2
5 3
QueenKong
08. 08. 2026 08.25
električni avtovčki veliko bolj onesnažujejo okolje kot dizel al bencinar! za eno baterijo od tesle je treba izkopati več kot 200 t rudnin,katere je treba precej daleč voziti z ogromnimi demperji na mesto obdelave pri kateri se porabljajo enormne količine elektrike katero se še vedno priozvaja večnoma iz premoga .potem je tu vprašanje kaj z ostanki rudnin in kam z iztrošenimi baterijami ?
Odgovori
+6
7 1
sseebbaa
08. 08. 2026 08.25
oseba iz članka itak sam da je subvencija, pa še to da je avto kao služben, na firmo za privat zadeve...nobenih subvencij ne bi dal
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+7
7 0
Rothschild1
08. 08. 2026 08.32
ta blondinka mora v zapor. Javno se hvali, da bo goljufala 🤷‍♀️
Odgovori
-1
0 1
Groucho Marx
08. 08. 2026 08.24
Če bodo kdaj elektricna vozila prevladovala, bodo na ceno elektrike obesili trošarine, tako kot zdaj na tekoča goriva. Polniti bo mogoče samo na certificiranih polnilnicah, ki bodo obračunavale polno ceno. Tako kot zdaj ne smeš točiti kurilca, le na bolj sofisticiran način.
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+6
8 2
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