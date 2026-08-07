Razburjeni: naročili e-avtomobile, a ne vedo, ali bodo dobili subvencijo

Za nakup novega električnega avtomobila se je Klara Šavli dokončno odločila pred dvema tednoma. K temu je pripomoglo dejstvo, da bi za nakup lahko pridobila subvencije v skupni višini 13 tisoč evrov. Kot pripoveduje, je to zelo olajšalo odločitev za popolnoma električni avtomobil. Avto je pred dvema tednoma tudi zaarala.
Vlogo za subvencije lahko kupci oddajo šele po tem, ko avto registrirajo, zato je Šavlijevo obvestilo o ukinjanju, pravi, pretreslo. Ne ve, ali bo do subvencij, na katere je računala, sploh upravičena. Kot pravi, je zdaj v negotovosti, ker se postopkov pridobivanja vloge ne da pohitriti, avto bo pa dobavljen šele čez štiri do pet mesecev.
Javni razpis za subvencije električnih vozil Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ter družba Borzen umikata zaradi izčrpanih sredstev iz podnebnega sklada, prav tako ni več evropskega vira financiranja.
Urška Kalan, namestnica generalnega direktorja družbe Borzen: "Omenjena sredstva so bila pričakovana, da bi zdržala do konca letošnjega leta, kot sem omenila, veliko število vlog je bilo oddanih, povpraševanje je veliko."
Razpis za zdaj ostaja odprt, koliko časa bo še tako, na Borzenu, kjer upravljajo s subvencijami, ne znajo napovedati: "Na voljo je še približno 2 milijona sredstev za pravne osebe in cca 5 milijonov za fizične osebe."
Dejstvo, da se razpis zapira, občutijo tudi prodajalci električnih vozil.
Peter Horvat, vodja znamke Leapmotor, Emil Frey: "Ljudje sprašujejo, ali je možna predčasna dobava vozil, pa ljudje, ki imajo vozila že v Sloveniji, da bi jih prevzeli v čim krajšem možnem času."
Za zdaj neznan ostaja tudi odgovor na vprašanje, ali bo v prihodnje nov razpis. Kot pojasnjuje Kalanova: "Tudi mi nimamo točnih podatkov. Lahko pa apeliramo na to, da bodo v prihodnje veliko bolj verjetno sredstva usmerjena v infrastrukturo, torej v polnilno infrastrukturo."
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