Razburjeni: naročili e-avtomobile, a ne vedo, ali bodo dobili subvencijo

Za nakup novega električnega avtomobila se je Klara Šavli dokončno odločila pred dvema tednoma. K temu je pripomoglo dejstvo, da bi za nakup lahko pridobila subvencije v skupni višini 13 tisoč evrov. Kot pripoveduje, je to zelo olajšalo odločitev za popolnoma električni avtomobil. Avto je pred dvema tednoma tudi zaarala.

Vlogo za subvencije lahko kupci oddajo šele po tem, ko avto registrirajo, zato je Šavlijevo obvestilo o ukinjanju, pravi, pretreslo. Ne ve, ali bo do subvencij, na katere je računala, sploh upravičena. Kot pravi, je zdaj v negotovosti, ker se postopkov pridobivanja vloge ne da pohitriti, avto bo pa dobavljen šele čez štiri do pet mesecev.

Javni razpis za subvencije električnih vozil Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ter družba Borzen umikata zaradi izčrpanih sredstev iz podnebnega sklada, prav tako ni več evropskega vira financiranja.

Urška Kalan, namestnica generalnega direktorja družbe Borzen: "Omenjena sredstva so bila pričakovana, da bi zdržala do konca letošnjega leta, kot sem omenila, veliko število vlog je bilo oddanih, povpraševanje je veliko."