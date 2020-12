Razburkano morje bo poplavljalo nižje dele obale

Za nami je nekaj dni prave zime, pred nami pa izrazita odjuga, ki bo talila sneg tudi v sredogorju. Otoplitev bo nižine sicer dosegla le deloma, saj izrazitejšega vetra v večjem delu države ne pričakujemo, bo pa zato toliko bolj vetrovno v višjih legah, na Primorskem in Notranjskem, kjer bo pihal jugo. Ravno kombinacija močnega juga in nizkega zračnega tlaka je vzrok, da je morje že sredi noči poplavilo nižje dele obale, podobno pa bo tudi čez dan in v noči na nedeljo, ko bo možno razlivanje tudi v večjem obsegu. Visokogorje Julijskih Alp pa je medtem zajelo obilno sneženje. Na Kaninu se je snežna odeja ponoči odebelila za kar 60 centimetrov.

Močni južni vetrovi v teh dneh proti Alpam ne prinašajo le toplejšega zraka, ampak tudi ogromne količine vlage. Severno Italijo je tako že včeraj zajelo zelo obilno deževje. V le dveh dneh lahko tam pade več kot 500 litrov dežja na kvadratni meter, kar bo zelo verjetno povzročilo poplave, na južnih pobočjih Alp in Dolomitov pa bo zapadlo ogromno snega. Ponekod se bo snežna odeja odebelila za več kot tri metre, kar bo močno povečalo nevarnost proženja snežnih plazov. Zaradi dotoka zračne mase iznad Sredozemlja in severne Afrike bo danes in jutri v padavinah tudi nekaj puščavskega peska, bodo pa naši kraji na srečo le na obrobju burnega vremenskega dogajanja. Še največ nevšečnosti bo pri nas povzročalo morje, ki bo poplavljalo nižje dele obale.

Morje bo danes in jutri poplavljalo nižje dele obale.

Morje je že ponoči poplavilo najnižje dele obale v višini okoli 15 centimetrov, obalno črto pa bo ponovno prestopilo v dopoldanskih urah, ko se lahko po napovedih Arsa razlije v višini okoli 30 centimetrov. Še višja plima bo predvidoma nastopila v noči na nedeljo in v nedeljo čez dan. Visoko plimovanje je posledica nizkega zračnega tlaka in zelo močnega juga, ki potiska morsko vodo proti severu. Nad osrednjim Jadranom bodo najmočnejši sunki juga danes, še bolj pa jutri, krepko presegli hitrost sto kilometrov na uro, zato bo morje tudi močno razburkano. Na odprtem območju srednjega Jadrana bodo najvišji valovi dosegli višino od 6 do 8 metrov. Visoki valovi bodo udarjali ob obalo južne Istre, naša obala pa je na srečo zaščitena pred tako močnim valovanjem.

Napoved višine in smeri vetrov

Na severozahodu države obilne padavine Sobota bo oblačna. Nekaj jasnine bo le na vzhodu, kjer se bo dopoldne marsikje še zadrževala megla. V zahodni in osrednji Sloveniji bo občasno deževalo, a količina dežja ne bo velika, le na Bohinjskem in v Posočju bodo padavine obilne. Tu je čez noč že padlo od 30 do 50 litrov padavin na kvadratni meter, čez dan pa jih lahko pade še enkrat toliko. Meja sneženja bo vse višje. Popoldne bo snežilo le v visokogorju. Na Primorskem in Notranjskem, kjer bo danes pihal močan jugo, bo za ta čas zelo toplo. Ob morju se bo ogrelo kar do 17 stopinj, na Goriškem jih bo 15, drugod, kjer izrazitejšega vetra ne bo, pa bo le nekaj stopinj nad ničlo.

V visokogorju Julijskih Alp bo ta konec tedna zapadlo ogromno snega. Na Kaninu se je snežna odeja že v minuli noči odebelila za kar 60 centimetrov, danes in jutri pa lahko zapade še več kot en meter snega, ki ga bo močan južni veter spihal v zamete. Nevarnost proženja snežnih plazov se bo izrazito povečala.