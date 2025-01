Razburljiv prihod Samsung Galaxy S25 serije: Naprednejša in bolj intuitivna kot kdajkoli prej

Vsi telefoni Galaxy S25 serije vključujejo 6-mesečni dostop do Gemini Advanced in 2 TB prostora v oblaku brez dodatnih stroškov . Z Gemini Advanced boste imeli prednostni dostop do funkcij, kot so Gems, prilagojene UI strokovnjake za katerokoli temo, in Poglobljeno raziskovanje (Deep Research), ki deluje kot vaš osebni UI raziskovalni asistent. S sedmimi generacijami nadgradenj operacijskega sistema in sedmimi leti varnostnih posodobitev pa Galaxy S25 serija zagotavlja zanesljivo in optimizirano delovanje za daljšo življenjsko dobo naprave.

V svetu umetne inteligence ni tekmecev za Samsung. Skupaj z Googlom preoblikujejo prihodnost Android operacijskega sistema v UI integrirano platformo, bogatejšo, bolj vključujočo in prinašujoč več pomenljivih UI izkušenj. Čip Qualcomm Snapdragon 8 Elite za Galaxy je srce te serije, optimiziran posebej za Galaxy S25 serijo, in ponuja vodilne zmogljivosti v industriji ter izjemno zmogljivost, ki se še posebej odraža v uporabnosti in hitrosti delovanja funkcij umetne inteligence.

Preprosto morate spoznati Galaxy S25 Ultra , Galaxy S25+ in Galaxy S25 , saj so ti telefoni pravi UI sopotniki, pripravljeni na revolucijo vašega vsakdana.

Pametne funkcije še pametnejše

Izkušnje, ki jih omogoča Galaxy S25 serija, kot je iskanje stare fotografije v Galeriji ali povzetek vašega dne z uporabo funkcije Now Brief, podpira zmogljiv sistem Personal Data Engine. Ta sistem varno upravlja podatke, shranjene na vaši napravi, in zagotavlja, da je vaša zasebnost vedno na prvem mestu.

Z uporabo tehnologije Knowledge Graph sistem Personal Data Engine analizira in razume vaše podatke, da vam lahko ponudi prilagojene izkušnje, ki upoštevajo vaše preference, dejavnosti in celo spomine. Te personalizirane funkcije so nato na voljo v več aplikacijah za dosledno in povezano uporabniško izkušnjo.

Do sedaj že zagotovo poznate UI funkcijo Iskanje v Googlu z obkroževanjem (Google Circle to Search), ki naredi iskanje na vašem zaslonu telefona izjemno uporabno. Z novo posodobitvijo, ki je na voljo v telefonih Galaxy S25 serije, je sedaj iskanje še bolj uporabno, hitro in kontekstualno prilagojeno. Iskanje z obkroževanjem (Circle to Search) zdaj hitro prepozna telefonske številke, e-poštne naslove in URL-je na zaslonu, kar vam omogoča, da z enim samim dotikom pokličete, pošljete e-pošto ali obiščete spletno stran.

Oblikovanje, ki navduši v trenutku

Ikonično obliko pametnih telefonov Samsung Galaxy S serije je zdaj dobil tudi model Galaxy S25 Ultra, in sicer se je z rahlo zaobljenimi robovi poslovil od svoje prejšnje Note oblike. Elegantni in prefinjeni telefoni Galaxy S serije bodo navdušili vse, ki prisegajo na eleganco, minimalizem in uglajenost.

Galaxy S25 Ultra je na voljo v barvah: titansko srebrno-modri, titansko črni, titansko belo-srebrni in titansko sivi barvi. Galaxy S25 in Galaxy S25+ pa navdušujeta v mornarsko modri, ledeno modri, mentol zeleni in barvi srebrne sence.

Oblikovanje pa se ne odraža samo v barvah, ampak tudi v materialih. Galaxy S25 Ultra telefoni so izdelani iz trpežnega titana in novega materiala Corning Gorilla Armor 2, ki je prvi te vrste. Ta inovativni material je še bolj vzdržljiv kot steklo, saj združuje Corningovo steklokeramiko s posebno protiodsevno obdelavo površine. Rezultat je napredna zaščita pred padci, zmanjšana odbojnost svetlobe in večja odpornost na praske. Nenazadnje pa je Galaxy S25 Ultra za 15 % tanjši od prejšnjih modelov, kar zagotavlja boljši oprijem in elegantnejši videz.

Privlačni, UI napredni, trendovski, in uporabni za vse - tako tehnološke navdušence kot digitalne nomade, lifestyle uporabnike in tudi začetnike, ki se šele spoznavajo s funkcijami umetne inteligence - to so novi Samsung telefoni Galaxy S25 serije.