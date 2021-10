Razdeljene Koprčane čaka referendum: park ali stanovanja?

Koprčani bodo na referendumu odločali o usodi zemljišča, velikega 30 tisoč kvadratnih metrov, tik ob središču mesta. To je že dolga leta v lasti srbskega poslovneža Milana Mandariča, nedavno je polovico odkupil Aco Kabanica. Na zemljišču, ki je bilo zazidljivo in je že dobilo gradbeno dovoljenje, pa je nekdanji župan Boris Popovič pred leti zarisal park. Nova mestna oblast je sklep razveljavila in lastnikom vrnila možnost gradnje, s čimer pa se Popovič in njegovi somišljeniki ne strinjajo. Čigava bo torej obveljala, bodo odločali občani.