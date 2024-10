Razdeljenih več kot 2400 računalnikov

Tretji poziv za razdelitev računalnikov se je iztekel v ponedeljek. V okviru vseh treh pozivov so po zadnjih podatkih ministrstva do 1. oktobra na Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu prejeli več kot 20.000 vlog.

Kot so za STA v torek pojasnili na skladu, so do zdaj izdali 2445 pozitivnih odločb, s katerimi je bila priznana pravica do izposoje računalniške opreme. Z ministrstva so danes sporočili, da je pozitivnih odločb 2449 in da je večina teh računalnikov vročenih, ostali pa čakajo na pravnomočnost odločbe o priznanju pravice ali pa so v postopku vročanja.