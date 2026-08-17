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Slovenija

Logar z dodatnim nadzorom nad razdeljene Spiritove milijone

Ljubljana, 17. 08. 2026 20.25 pred 1 uro 3 min branja 7

Avtor:
Rene Markič Žana Vertačnik
Spirit

Ali bo afera Spirit iz časa prejšnje vlade dobila epilog? Ponovljen razpis za prestrukturiranje premogovniških regij so zaključili, javna agencija Spirit je objavila seznam 33 podjetij, ki pričakujejo 68,7 milijona evrov. A po naših infomacijah bo gospodarsko ministrstvo na agenciji pregledalo vse prijave, vloge in merila ocenjevanja.

48 oddanih vlog, uspešnih pa 33 podjetij – 12 iz zasavske in 21 podjetij iz savinjsko-šaleške regije. "Do prvih izplačil, če bo vse teklo brez težav, bi lahko prišlo že letos, do konca letošnjega leta," časovnico napoveduje direktorica agencije Spirit Slovenija Tamara Zajec Balažič.

A uvrstitev na informativni seznam še ne pomeni avtomatičnega izplačila sredstev. Podjetja bodo namreč med drugim morala pridobiti bančne garancije. So pa na ponovljenem razpisu uvedli dodatne varovalke. "Omejili smo višino sredstev za novoustanovljena podjetja in najvišjo višino subvencije vezali na ustvarjen promet v preteklem letu, v proces smo vključili komercialne banke, ki so potrjevale investicijske načrte, v vsebinski del ocenjevanja projektov smo vključili zunanje ocenjevalce in preverili smo nekaznovanost odgovornih oseb."

Nad lanskim razpisom je visela politična senca. Zaradi razdelitve 20 milijonov VonPharmi SI in Vital QI – podjetjema, ki sta leta 2023 imeli skupaj 1,3 milijona evrov prihodkov in le pet zaposlenih. Za obema družbama pa stoji Tadej Von Horvath, nekdanji član podmladka SD.

Sedem milijonov bi z lanskim razpisom dobilo tudi podjetje brez zaposlenih.
Sedem milijonov bi z lanskim razpisom dobilo tudi podjetje brez zaposlenih.
FOTO: POP TV

"Kot minister nimam nič, ne smem se umešavati v postopek, ne smem vedeti, sploh kdo je dobil do zadnje sekunde, ko že objavijo, koliko so dobili. Minister ima zvezane roke," se je morebitne odgovornosti januarja lani otepal gospodarski minister Matjaž Han.

Kaj pravijo podjetniki?

Sedem milijonov bi tedaj dobilo tudi podjetje brez zaposlenih. Med prejemniki je tokrat 14 podjetij, ki bi morala pomoč prejeti že po prejšnjem razpisu. Med njimi tudi telekomunikacijsko podjetje iz Velenja z nekaj več kot 30 zaposlenimi – dobili naj bi slaba dva milijona več od prvega razpisa. "Dejansko gledam pozitivno na stvar in me ne skrbi in mislim, da ne bo zapletov in jih ne pričakujem. Mislim, da smo se vsi nekaj naučili od tega, kar se je zgodilo na prejšnjem roku," je optimističen Matej Meža iz podjetja Mega M.

Da preklic takšnih razpisov ni spodbuden za podjetja – predvsem za start-upe, pa tudi v Dewesoftu, ki se mu obeta 4,7 milijona evrov. "Moramo res nekaj spremeniti. Ne samo na področju tega razpisa, ampak na splošno, da bo veliko manj birokracije. Ta razpis je samo en delček tega mozaika," opaža Jure Knez iz Dewesofta.

Na seznamu so sicer tudi podjetja, ki nimajo sedeža v kateri izmed omenjenih regij, denimo hrvaško podjetje Omonia d. o. o. To namreč ni bil pogoj, bodo pa morala izbrana podjetja v tej regiji odpreti podružnico oziroma poslovno enoto ter ustvariti delovna mesta in investicije.

Kakšne so možnosti, da bi tudi ponovljeni razpis klavrno propadel?

Čeprav si, kot smo slišali, tista podjetja, ki so uspela, obetajo ugoden razplet, se ni začelo najbolje. Po naših neuradnih informacijah so namreč na gospodarskem resorju Anžeta Logarja za jutri napovedali dodaten nadzor strokovnjakov z ministrstva.

Po besedah naših virov se bodo ti že jutri zglasili na agenciji in pregledali vse prijave, vloge in merila ocenjevanja.

Uradno so nam z ministrstva sicer sporočili le, da so Spirit zaprosili tudi za vse pisne obrazložitve glede informativnega seznama in da jih pričakujejo še danes.

Ali to že pomeni, da se minister nagiba k razveljavitvi razpisa? Ne nujno. Nenavadno pa – na Spiritu pravijo, da zahtev za dodatna pojasnila z ministrstva niso prejeli.

Morebitnih napetosti med Logarjem in med vodstvom Spirita, ki ga je postavila Golobova vlada, sicer ne na ministrstvu ne na agenciji niso želeli komentirati.

Zatrjujejo pa na Spiritu, da so z ministrstvom ves čas komunicirali po ustaljenih postopkih in da jim je ministrstvo tudi prižgalo zeleno luč za nadaljevanje postopka.

Spirit gospodarsko ministrstvo subvencije Anže Logar

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KOMENTARJI7

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Albert Konečnik
17. 08. 2026 21.36
"Anže Logar je za jutri napovedali dodaten nadzor strokovnjakov z ministrstva" - na ministrstvih bi o kakih strokovnjakih težko govorili, večinoma so to priskledniki prave politične opcije - glavno, da si naš.
Odgovori
+0
1 1
Slavko BabIč
17. 08. 2026 21.33
Anže lahko preiskuje in nadzoruje samo sebe in svoje laži, ki jih je prodal volilcem!
Odgovori
+0
1 1
kakorkoliže
17. 08. 2026 21.23
Bo treba drugim žepe nabasat pa bo šlo skozi. Korita se se z volitvcami zamenjala. Borba proti korupciji, to bo ja.
Odgovori
+0
1 1
Butasti modrec
17. 08. 2026 20.51
Kaj pa gospodarska družba Presta d.o.o.? V lasti družine ručnik. Novinarji raziščite malo, katera banka je potrdila poslovni načrt. Bi bilo zanimivo vedeti. Lovke družine so namreč dolge in lepljive. Izgleda, da imajo nekaj "legalnih" firm, kot je npr. Presta. Sicer pa imajo tudi celo mrežo podjetij s slamnatimi lastniki in direktorji. Vse zakonito in legalno. Grem stavit, da se bo ta denar prelil drugam, če jih agencija še tako nadzira. Če bodo ta sredstva dejansko izplačana, bo to dokončno pokazalo, da smo država sistemske korupcije, kjer je posvečenim dovoljeno vse, navadnemu človeku pa popolnoma nič. Pri vseh teh podjetjih ima še vedno roke nad vsem ručnik tomaš. To je neverjetno in v posmeh vsem poštenim in delovnim ljudem v tej državi, tako podjetnikom, kot tudi delavcem. Von horvath je tudi navaden prevarant in takšne je potrebno za vsako ceno izločiti iz vseh bodočih razpisov, ne glede na t.i. zakonitost posameznih zadev. Čim obstaja samo majhen sum ali indic, da je kakršnakoli povezava s temi ljudmi, je potrebno nemudoma zadeve zavrniti. Pa ne mi o zakonih in paragrafih in da je vse po ps-u.
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+5
5 0
Nebodijetreba
17. 08. 2026 21.08
O tem pa se že precej piše ... Tudi o Spiritu in aroganci do Logarja ... Bomo videli
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+3
3 0
Butasti modrec
17. 08. 2026 21.16
Ne vem, če je tukaj komurkoli kaj za verjet. Na seznamu podjetij je kar nekaj dobrih podjetij, ki si subvencijo dejansko zaslužijo in bo dober multiplikativni učinek na proračun in na lokalno okolje. Je pa tudi nekaj podtaknjencev, preko katerih bo denar poniknil v privat žepe. In spet bomo mi plačali njihove veselice.
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+1
1 0
Estoril
17. 08. 2026 21.39
Renderspace \ Pristop : Aparatura za lajšanje nelagodja pri obisku zobozdravnika... 2.5 miliona subvencij ( vir RTV dnevnik)
Odgovori
0 0
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