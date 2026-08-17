Logar z dodatnim nadzorom nad razdeljene Spiritove milijone

48 oddanih vlog, uspešnih pa 33 podjetij – 12 iz zasavske in 21 podjetij iz savinjsko-šaleške regije. "Do prvih izplačil, če bo vse teklo brez težav, bi lahko prišlo že letos, do konca letošnjega leta," časovnico napoveduje direktorica agencije Spirit Slovenija Tamara Zajec Balažič. A uvrstitev na informativni seznam še ne pomeni avtomatičnega izplačila sredstev. Podjetja bodo namreč med drugim morala pridobiti bančne garancije. So pa na ponovljenem razpisu uvedli dodatne varovalke. "Omejili smo višino sredstev za novoustanovljena podjetja in najvišjo višino subvencije vezali na ustvarjen promet v preteklem letu, v proces smo vključili komercialne banke, ki so potrjevale investicijske načrte, v vsebinski del ocenjevanja projektov smo vključili zunanje ocenjevalce in preverili smo nekaznovanost odgovornih oseb." Nad lanskim razpisom je visela politična senca. Zaradi razdelitve 20 milijonov VonPharmi SI in Vital QI – podjetjema, ki sta leta 2023 imeli skupaj 1,3 milijona evrov prihodkov in le pet zaposlenih. Za obema družbama pa stoji Tadej Von Horvath, nekdanji član podmladka SD.

Sedem milijonov bi z lanskim razpisom dobilo tudi podjetje brez zaposlenih. FOTO: POP TV

"Kot minister nimam nič, ne smem se umešavati v postopek, ne smem vedeti, sploh kdo je dobil do zadnje sekunde, ko že objavijo, koliko so dobili. Minister ima zvezane roke," se je morebitne odgovornosti januarja lani otepal gospodarski minister Matjaž Han.

Kaj pravijo podjetniki?

Sedem milijonov bi tedaj dobilo tudi podjetje brez zaposlenih. Med prejemniki je tokrat 14 podjetij, ki bi morala pomoč prejeti že po prejšnjem razpisu. Med njimi tudi telekomunikacijsko podjetje iz Velenja z nekaj več kot 30 zaposlenimi – dobili naj bi slaba dva milijona več od prvega razpisa. "Dejansko gledam pozitivno na stvar in me ne skrbi in mislim, da ne bo zapletov in jih ne pričakujem. Mislim, da smo se vsi nekaj naučili od tega, kar se je zgodilo na prejšnjem roku," je optimističen Matej Meža iz podjetja Mega M. Da preklic takšnih razpisov ni spodbuden za podjetja – predvsem za start-upe, pa tudi v Dewesoftu, ki se mu obeta 4,7 milijona evrov. "Moramo res nekaj spremeniti. Ne samo na področju tega razpisa, ampak na splošno, da bo veliko manj birokracije. Ta razpis je samo en delček tega mozaika," opaža Jure Knez iz Dewesofta. Na seznamu so sicer tudi podjetja, ki nimajo sedeža v kateri izmed omenjenih regij, denimo hrvaško podjetje Omonia d. o. o. To namreč ni bil pogoj, bodo pa morala izbrana podjetja v tej regiji odpreti podružnico oziroma poslovno enoto ter ustvariti delovna mesta in investicije.

Kakšne so možnosti, da bi tudi ponovljeni razpis klavrno propadel?

Čeprav si, kot smo slišali, tista podjetja, ki so uspela, obetajo ugoden razplet, se ni začelo najbolje. Po naših neuradnih informacijah so namreč na gospodarskem resorju Anžeta Logarja za jutri napovedali dodaten nadzor strokovnjakov z ministrstva. Po besedah naših virov se bodo ti že jutri zglasili na agenciji in pregledali vse prijave, vloge in merila ocenjevanja.