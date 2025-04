Razdor v DZ: zakon o zdravstvu na udaru, SDS sejo bojkotira

V opoziciji in zdravniških organizacijah svarijo pred posledicami predloga novele, med drugim pred odhodi javnih zdravstvenih delavcev v zasebništvo. V koaliciji pa poudarjajo, da zakon prinaša nujno potrebno ureditev in razmejitev javnega in zasebnega zdravstva ter da gre za ključen korak zdravstvene reforme.

Kot so navedli v Levici, je namen dopolnila preprečiti izigravanje ureditve, pri kateri bi zdravstveni delavci dali odpoved v javnem zavodu, se zaposlili pri koncesionarju za krajši delovni čas in nato ponudili zaposlitev za krajši delovni čas še javnemu zavodu. V tem primeru pa zanje ne bi veljala obveza izpolnjevanje pogojev za pridobitev soglasja za delo pri drugem delodajalcu, so opozorili poslanci Levice.

Kljub dopisu ministra za finance Klemna Boštjančiča in ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel so poslanci v predlogu novele ohranili določilo, ki predvideva neprofitnost koncesionarjev pri izvajanju javnih zdravstvenih storitev. V torek so koalicijski poslanci v izjavah za medije znova zagotovili, da bodo to določilo ohranili.

Poslanci največje opozicijske stranke današnjo sejo obstruirajo, prepričani so namreč, da bi morali predlog obravnavati na redni in ne na izredni seji. Predlog zakona je bil v parlamentarno proceduro vložen po rednem postopku, na rednih sejah so opravili tudi prvo in drugo obravnavo. "Nato pa je, žal ponovno, z danes na jutri prišel sklic izredne seje za tretjo obravnavo predloga zakona. V Državnem zboru Republike Slovenije se tako nadaljuje praksa, ko se brez verodostojne argumentacije, temelječe na Poslovniku državnega zbora, zlorablja parlamentarne postopke in ustvarja namišljena izredna stanja," so pojasnili.

Prepričani so, da se s tem krši poslovnik državnega zbora, ki pravi: "Izredno sejo lahko skliče predsednik državnega zbora na predlog vlade ali po sklepu kolegija, kadar gre za zadeve, ki jih ni mogoče odlagati in jih ni mogoče pravočasno uvrstiti v dnevni red redne seje."

"Naša prisotnost in sodelovanje na današnji seji bi tako pomenila podporo nadaljnjemu kršenju Poslovnika državnega zbora in izrabo moči parlamentarne večine, zato smo na podlagi 2. odstavka 65. člena poslovnika napovedali obstrukcijo oziroma odsotnost vseh članov poslanske skupine SDS na 99. izredni seji državnega zbora," so sporočili odločitev.