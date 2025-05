Razdrobljeno digitalno zdravstvo: kako se naročite na pregled?

Če imate osebnega zdravnika, kako se naročite na pregled? Kar osebno, prek telefona ali elektronske pošte? Morda prek katerega od portalov, ki so namenjeni naročanju in komuniciranju z ambulanto? Teh je v Sloveniji več, od regije in vsake ambulante posebej je odvisno, kateri portal lahko uporabite za naročanje, medtem ko recepte, napotnice in izvide lahko pregledujete na povsem ločeni platformi zVEM. Zakaj je digitalno zdravstvo pri nas tako razdrobljeno in kako se ljudje pri uporabi teh portalov sploh znajdejo?