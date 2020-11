Razgibalna šola: prek spleta vodena vadba za otroke

Da bi se otroci, ki so že peti teden zaprti za zidovi svojih domov, vsak dan vsaj za 20 minut dvignili s stolov in razmigali, je mariborsko društvo IndiJanez v povezavi z NIJZ začelo prek spleta izvajati vodeno telesno vadbo. Na družbenih omrežjih se v okviru Razgibane šole oglasijo vsak dan ob 10. uri, za vodenje pa je vsak dan zadolžen drug športni strokovnjak - prvi dan so to bili člani smučarske šole Ilke Štuhec.