Vlada je na podlagi Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju s sredo razglasila zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja, in sicer v 19 občinah.

Na območju Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Koper v občinah Ankaran, Izola, Koper in Piran, na območju izpostave Postojna v občinah Hrpelje-Kozina, Divača, Sežana, Komen, Postojna, Ilirska Bistrica in Pivka in na območju izpostave Nova Gorica v občinah Nova Gorica, Kanal, Brda, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Ajdovščina in Vipava.

Na ostalih območjih države je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.