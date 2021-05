Razgledna ploščad na Starem gradu presega dovoljeno višino

Razgledni ploščadi na Starem gradu nad Kamnikom očitno ni usojeno, da bi jo kdaj lahko obiskali turisti. Po skoraj treh letih, kolikor čaka na obratovalno dovoljenje, je morda zadnje dejanje pripadlo gradbeni inšpekciji, ki je investitorju naložila odstranitev na lastne stroške in povrnitev v prvotno stanje. Inšpektorji so namreč ugotovili, da je za 61 centimetrov previsoka in tako presega dovoljeno višino, ki bi jo uvrščala med enostavne gradnje, za katere še ni potrebno gradbeno dovoljenje.

