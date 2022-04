Ob spremljavi orkestra so v Marezigah slavnostno odkrili foto točko s pogledom na slovensko obalo. Dva lesena vinska kozarca, največja na svetu. Vse pa se je začelo leta 2019 na Fakulteti za turistične študije na Primorskem. "Spomnim se, da smo bili na kosilu v gostilni Karjola in da smo razmišljali, kako bi že tako popolno ponudbo še izboljšali in smo prišli na idejo, da bi mogoče postavili nekaj, kar bi bilo primerno tudi za mlajše obiskovalce," pojasnjuje študentka Ajda Medvedšek. "Anekdota je bila, da bomo naredili paviljon, torej kvadrat, a smo na koncu ugotovili, da bi paviljon preveč zastrl pogled na Koper in na Luko Koper," še dodaja študent Marcel Višnar.

Ajda Medvešek je sredi noči idejo preslikala na papir, naslednje jutro pa so jo predstavili še lokalni skupnosti in občini, ki sta projekt financirali. "Ob vinski fontani, ki je neposredno v bližini, je to dodaten motiv, da gostje, turisti prihajajo v Marezige," razlaga predsednik krajevne skupnosti Marezige Alen Babič.