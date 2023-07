Razgrajanje in divjanje na letalih: poskusi odpiranja vrat in pretepi

Vse je bilo pripravljeno za odhod iz Zadra proti britanski prestolnici, ko je 27-letni britanski turist vstal s sedeža, začel kričati, nato pa od posadke zahteval, naj odpre vrata. Podivjanega moškega sta obvladala šele dva druga potnika. Bil je pijan in pod vplivom drog, domnevno se je vračal s festivala v paških Zrćah, so pripovedovali očividci. Z Ryanairovega letala so boksarja odpeljali v lisicah, med kriminalistično preiskavo pa se je upiral in napadel policiste. Eden od njih je utrpel lažje poškodbe.

"V letalskem prometu obravnavamo vse več ljudi in vse več njih v različnih situacijah predstavlja težavo zaradi bolezenskega stanja, ki je posledica zastrupitve z alkoholom ali uporabe psihotropnih snovi," pravi Tonči Peović, strokovnjak za letalstvo.

Konec maja je 30-letnik med pristajanjem v južnokorejskem mestu Daegu, ko je bilo letalo dobrih 200 metrov nad tlemi, odprl vrata zasilnega izhoda. Zakaj? "Čim prej sem želel zapustiti letalo, zaradi izgube službe sem bil pod hudim stresom," je povedal potnik. 12 ljudi na krovu Asian Airlines je utrpelo lažje poškodbe.

"Obstaja velika razlika pri tem, kdo od organov pregona se bo vpletel, glede na to, ali je nekdo samo vznemirjen, ker ni dobil pravega sedeža, ali pa je nekdo na letalo dejansko prišel, da bi poškodoval sebe, druge potnike oziroma koga na tleh," je jasen Kevin Kupietz.

Marca so na letu United Airlines iz Los Angelesa v Boston aretirali 33-letnika, ki je skušal zabosti stevardeso in odpreti vrata. V Ameriki imajo seznam potnikov, ki ogrožajo varnost zračnega prometa. V Evropi pa takšne črne liste sestavljajo zgolj posamezne letalske družbe.