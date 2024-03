Raziskali smo, kaj prinaša nova izjemna Galaxy A serija pametnih telefonov

Samsung znova postavlja mejnike, tokrat z novo Galaxy A serijo in telefonoma Galaxy A55 5G in Galaxy A35 5G.

Novinca v seriji Galaxy A predstavljata most do prihodnosti, kjer vrhunske tehnološke dosežke lahko izkusi širši krog uporabnikov. Z obljubo, da bodo inovacije dostopne vsem, pametna telefona vabita na potovanje skozi najnovejše tehnološke presežke, od naprednih varnostnih funkcij do izjemnih fotografskih sposobnosti. Pridružite se nam v raziskovanju, kaj vse lahko pričakujete od teh dveh izjemnih naprav.

Vrhunska varnost za vse uporabnike Ena izmed najbolj poudarjenih značilnosti nove serije je nedvomno Samsung Knox Vault (Knox Trezor). Varnostna rešitev, ki je bila prej na voljo le v vrhunskih modelih, sedaj prvič prihaja tudi v serijo Galaxy A, kar dokazuje Samsung zavezanost k zagotavljanju vrhunske zaščite za vse svoje uporabnike. Samsung Knox Vault, strojna varnostna platforma, ki varuje pred nepooblaščenimi posegi, ponuja celovito zaščito, ki uporabnikom serije Galaxy A omogoča mirno uživanje v izjemnih mobilnih izkušnjah.

Neprekosljiva izkušnja fotografiranja in gledanja Galaxy A55 5G s svojo izboljšano dinamično funkcijo Nightography omogoča, da nočne fotografije dosežejo nove višave kakovosti, ne glede na svetlobne pogoje. Napredna obdelava slikovnega signala z umetno inteligenco prinaša osupljive rezultate tudi v najtemnejših urah. Tako Galaxy A55 5G kot tudi Galaxy A35 5G prinašata optično stabilizacijo slike (OIS) in video digitalno stabilizacijo slike (VDIS), ki skrbita za ostre in stabilne posnetke v vsakem trenutku. Zaslona Super AMOLED obeh naprav prikazujeta sliko v polni visoki ločljivosti z neverjetno jasnostjo in živahnostjo barv. Tehnologija Vision Booster dodatno zagotavlja, da je zaslon jasen in svetel v vseh svetlobnih pogojih, kar še izboljša izkušnjo gledanja. Zavezanost k dolgoživosti in posodobitvam Samsung nadaljuje s svojo zavezo k zagotavljanju dolgoživosti svojih naprav, saj oba nova modela Galaxy A podpirata do štiri generacije nadgradenj operacijskega sistema Android in uporabniškega vmesnika One UI ter pet let varnostnih posodobitev. To pomeni, da bodo naprave ostale varne, posodobljene in v koraku z najnovejšimi funkcijami Galaxy in Android, kar optimizira njihov življenjski cikel in pripomore k dolgoživosti.

Brezhibna povezava z ekosistemom Galaxy Kot del širšega ekosistema Samsung Galaxy, nova pametna telefona omogočata nemoteno in integrirano izkušnjo med različnimi napravami Galaxy. Z možnostjo povezovanja s fitnes zapestnico Galaxy Fit3 ali pametno uro Galaxy Watch6 ter samodejnim povezovanjem z brezžičnimi slušalkami Galaxy Buds FE , Galaxy A55 5G in Galaxy A35 5G omogočata uporabnikom, da ostanejo povezani in produktivni ne glede na situacijo.

