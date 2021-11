Raziskava: 90 odstotkov Slovencev zaužije premalo prehranskih vlaknin

Strokovnjaki so na osnovi nacionalno reprezentativne prehranske raziskave Si.Menu ovrednotili vnos prehranske vlaknine pri prebivalcih Slovenije. Vključili so mladostnike, odrasle in starejše odrasle iz vseh regij. "Raziskava je pokazala, da kar 90 odstotkov prebivalcev dnevno zaužije manj od priporočenih 30 gramov prehranske vlaknine. Povprečni vnos je bil bistveno manjši – okrog 20 gramov," je bistveni izsledek povzel dr. Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko. Do omenjenih odkritij so raziskovalci z Inštituta za nutricionistiko prišli skupaj s kolegi z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), Instituta Jožef Stefan in Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Ustrezen vnos prehranske vlaknine ima dokazano ugoden vpliv na prebavo, zmanjša se tveganje za nastanek srčno-žilnih bolezni in sladkorne bolezni tipa 2

Ključni viri prehranske vlaknine v prehrani so zelenjava in stročnice, sadje ter polnozrnati žitni izdelki. Priporočen vnos prehranske vlaknine dosežemo s pestro in uravnoteženo prehrano, ki vključuje več takšnih živil, kar ima dolgoročen ugoden vpliv na zdravje. Velike učinke dosežemo že z majhnimi spremembami, na primer z zamenjavo belega kruha s polnozrnatim, so pojasnili vključeni v raziskavo.

Po njihovih besedah so se že antični Grki zavedali, da je prehranska vlaknina ključ do dobre prebave, saj so pri težavah z zaprtjem priporočali pšenične otrobe. Kasneje se je odnos do vlaknin oziroma luščin žit začel spreminjati. Z razvojem tehnologij jih je namreč postalo možno odstranjevati iz živil. Na ta način na primer dobimo belo moko, osnovno sestavino belega kruha, ki pa ima majhno vsebnost prehranskih vlaknin. Znanstveniki so nato z napredkom znanosti na področju prehrane dokazali, da so bile takšne spremembe zelo škodljive. Z raziskavami so utemeljili, da je prehranska vlaknina pomemben del uravnotežene prehrane, saj ugodno vpliva na vrsto zelo različnih funkcij v prebavnem traktu ter vpliva na presnovo in splošno zdravje. "Poleg najbolj poznanega ugodnega vpliva na prebavo prehranska vlaknina tudi zmanjšuje tveganje za nastanek različnih kroničnih nenalezljivih bolezni, vključno s srčno-žilnimi boleznimi, sladkorno boleznijo tipa 2 in rakom," so razložili avtorji raziskave.

Prehransko vlaknino najdemo v številnih živilih rastlinskega izvora, kot so žita, stročnice, zelenjava in sadje

Strokovnjaki priporočajo vsaj 30 gramov prehranske vlaknine na dan. A aktualnih podatkov, koliko je v resnici zaužijejo različne populacijske skupine v Sloveniji, doslej še ni bilo. Raziskovalci omenjenih institucij so zato izvedli obsežno raziskavo, katere cilj je bil ne le ugotoviti količine zaužite prehranske vlaknine, temveč tudi identificirati najpomembnejše prehranske vire in skupine prebivalcev z večjim tveganjem. Dr. Barbara Korousic Seljak z Instituta Jožef Stefan je pojasnila, da je bilo raziskovanje vnosa prehranske vlaknine zahtevno, saj so morali po eni strani upoštevati podrobne podatke o prehrani prebivalcev na individualnem nivoju, po drugi pa tudi natančne informacije o sestavi zaužitih živil: "Žal pa prav podatkov o vsebnosti prehranske vlaknine v določenih živilih mnogokrat ni, zato je treba kombinirati podatke iz različnih podatkovnih baz. Posebnost raziskave je, da je bila za natančnejšo oceno vnosa prehranske vlaknine uporabljena metoda, ki poleg dnevnika uživanja posameznih živil vključuje tudi vprašalnik o pogostosti uživanja posameznih skupin živil."