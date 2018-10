Kako preprečiti napade zveri na domače živali?

V prestižni mednarodni znanstveni reviji PLOS Biology so te dni objavili novo raziskavo o uspešnosti ukrepov za preprečevanje napadov zveri na živino. 21 raziskovalcev iz 10 držav, vključno s Slovenijo, je združilo moči in pregledalo rezultate 114 znanstvenih raziskav iz celega sveta, v katerih so merili učinkovitost različnih metod, od streljanja in zastrupljanja plenilcev, do uporabe različnih pristopov varovanja domačih živali.

Nova analiza je nastala zaradi želje po razširitvi podobnega poskusa izpred dveh let, ko so raziskovalci pregledali uspešnost ukrepov po Evropi in Severni Ameriki. Zdaj so v raziskavo vključili tudi poskuse o varovanju živine pred levi, jaguarji, snežnimi leopardi, dingi in drugimi plazilci iz vseh kontinentov sveta. Izmed vseh metod so se kot zanesljivo učinkovite izkazali le trije ne smrtonosni načini varovanja domačih živali – pastirski psi, električne mreže in druge ograde za živino ter vidna odvračala.