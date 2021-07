Raziskava kaže: skoraj tretjina vprašanih se ne namerava cepiti

Na vprašanje, od česa bo ali je bila odvisna odločitev o cepljenju, se anketiranci v 13. valu raziskave Si-panda v povprečju najbolj strinjajo, da bo njihova odločitev za cepljenje odvisna od tega, ali bo na voljo dovolj podatkov, da je cepivo varno in učinkovito, ali je cepivo že dalj časa v uporabi, in od tega, ali bodo lahko sami izbrali vrsto cepiva.

Pri anketirancih, ki se ne nameravajo cepiti, med glavnimi razlogi za takšno odločitev prevladuje zaskrbljenost zaradi neželenih učinkov po cepljenju, skrb za dolgoročni vpliv na zdravje in mnenje, da cepivo ni varno.

Epidemija je slabo vplivala na socialne stike anketirancev s širšo družino in prijatelji ter na telesno dejavnost

Ob vprašanju o vplivu epidemije na posamezna področja življenja je pričakovano največji delež oziroma 61,5 odstotka anketiranih poročalo, da je epidemija slabo vplivala na njihove socialne stike s širšo družino in prijatelji, dobra tretjina je poročala o slabši telesni dejavnosti in prav toliko o slabši finančni varnosti.

Po drugi strani so tisti, ki so navajali pozitiven vpliv epidemije, v največjem deležu ta vpliv opazili ravno na področju telesne aktivnosti. To si je po mnenju raziskovalcev mogoče razložiti s tem, da so imeli morda v ta namen na voljo več časa. Druge aktivnosti, ki bi se jih sicer udeleževali, so bile namreč med epidemijo precej okrnjene.