Raziskava Mediana: DOBA Fakulteta ostaja prva izbira za zaposlene v Sloveniji

Ljubljana, 04. 09. 2025 00.15

Junija 2025 je Inštitut Mediana ponovno izvedel raziskavo Percepcija izobraževanja. Rezultati so potrdili, da DOBA Fakulteta tudi letos ostaja najbolj prepoznavna in prva izbira za študij med zaposlenimi v starosti od 25 do 45 let. Skoraj 70 % vprašanih verjame, da je formalno izobraževanje odlična priložnost za osebni in karierni razvoj, večina pa kot ključno prednost izpostavlja fleksibilnost, ki jo omogoča online študij.

DOBA Fakulteta

Znanja, ki jih cenijo tudi delodajalci

Uspešnost študija se ne meri le z zadovoljstvom študentov, temveč tudi s tem, kako diplomante ocenjujejo delodajalci. Anketiranja, ki jih DOBA Fakulteta redno izvaja med delodajalci svojih diplomantov, potrjujejo, da so znanja in kompetence, pridobljene med študijem, uporabne v praksi in zelo iskane na trgu dela.

Delodajalci so posebej izpostavili:

- sodelovanje in timsko delo,

- kritično razmišljanje ter reševanje problemov,

- uporabo digitalnih orodij in delo na daljavo,

- organizacijo dela in vodenje.

Gre za kompetence, ki danes predstavljajo temelj uspešne kariere. Ni presenetljivo, da je kar 88 % diplomantov DOBA Fakultete po zaključenem študiju napredovalo na delovnem mestu, prejelo višjo plačo ali stimulacijo.

Online študij za zaposlene in mlade, ki želijo drugačen študij

V času, ko vse več ljudi išče prilagodljive in hkrati kakovostne oblike izobraževanja, je online študij postal izjemno iskana izbira. Med izobraževalnimi institucijami, ki so na tem področju postavile visoke standarde in inovativne pristope, izstopa DOBA Fakulteta – vodilna online fakulteta v regiji z mednarodno akreditacijo. Vsako leto je v programe DOBA Fakultete vpisanih več kot dva tisoč študentov in več kot 40 držav, kar fakulteto uvršča med največje fakultete v Sloveniji.

DOBA Fakulteta

Med diplomanti DOBA Fakultete je tudi mlad slovenski košarkar Jan Razdevšek, ki je po zaključku študija povedal: Študij na DOBA Fakulteti mi je dal svobodo in fleksibilnost. V zadnjih treh letih sem igral košarko v Estoniji, Avstriji in Romuniji – brez take oblike študija to ne bi bilo mogoče. Z veseljem sedaj priporočam študij na DOBA vsem, ki me sprašujejo in ki si želijo kakovostnega znanja ter modernega študijskega načina.

Janove besede dopolnjuje tudi magistrica fakultete Barbara Perše ki je že vrsto let zaposlena v večjem slovenskem podjetju: Med študijem sem razvila številne ključne kompetence, kot so kritično mišljenje, reševanje kompleksnih problemov, strateško razmišljanje, projektno delo, samostojnost, timsko sodelovanje in digitalna pismenost. Ta izkušnja mi ni prinesla le novega znanja, temveč tudi samozavest, širši pogled na svet in zavedanje, da je vseživljenjsko učenje naložba v prihodnost.

Vas zanima online študij? Izpolnite informativno prijavo.

Sodobni in drugačni študijski programi - programi za prihodnost

DOBA Fakulteta izvaja dodiplomske, magistrske in doktorski program, ki so usmerjeni v aktualne trende, gospodarstvo in družbene potrebe.

Dodiplomski študijski programi

- Menedžment v sodobnem poslovanju

- Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi

- Menedžment v sociali in izobraževanju

- Uporabna psihologija - vpisna mesta so zasedena

Izpolnite informativno prijavo in prejmite informativno gradivo

Magistrski študijski programi

- Mednarodno inovativno poslovanje

- Menedžment marketinga in prodaje

- Menedžment pametnih mest

- Psihologija - vpisna mesta so zasedena

- Inovativni menedžment v sociali in izobraževanju

Izpolnite informativno prijavo in prejmite informativno gradivo

Doktorski študijski program

- doktorski program Inovacije in trajnostno poslovanje v digitalni družbi

Izpolnite informativno prijavo in prejmite informativno gradivo

Nasvet!

Pomembno je, da se o online študiju in izbranem programu dobro informirate. Na DOBA Fakulteti imajo ekipo odličnih svetovalcev za študij, ki se vam bodo posvetilu. Veliko informacij pa boste prejeli tudi na informativnih dneh, ki jih izvajajo ONLINE– prijavite se.


Naročnik oglasne vsebine je DOBA Fakulteta.

raziskava mediana doba fakulteta
