Raziskava Mediana: DOBA Fakulteta ostaja prva izbira za zaposlene v Sloveniji

Uspešnost študija se ne meri le z zadovoljstvom študentov, temveč tudi s tem, kako diplomante ocenjujejo delodajalci. Anketiranja, ki jih DOBA Fakulteta redno izvaja med delodajalci svojih diplomantov, potrjujejo, da so znanja in kompetence, pridobljene med študijem, uporabne v praksi in zelo iskane na trgu dela.

Gre za kompetence, ki danes predstavljajo temelj uspešne kariere. Ni presenetljivo, da je kar 88 % diplomantov DOBA Fakultete po zaključenem študiju napredovalo na delovnem mestu, prejelo višjo plačo ali stimulacijo.

V času, ko vse več ljudi išče prilagodljive in hkrati kakovostne oblike izobraževanja, je online študij postal izjemno iskana izbira. Med izobraževalnimi institucijami, ki so na tem področju postavile visoke standarde in inovativne pristope, izstopa DOBA Fakulteta – vodilna online fakulteta v regiji z mednarodno akreditacijo. Vsako leto je v programe DOBA Fakultete vpisanih več kot dva tisoč študentov in več kot 40 držav, kar fakulteto uvršča med največje fakultete v Sloveniji.

Med diplomanti DOBA Fakultete je tudi mlad slovenski košarkar Jan Razdevšek, ki je po zaključku študija povedal: Študij na DOBA Fakulteti mi je dal svobodo in fleksibilnost. V zadnjih treh letih sem igral košarko v Estoniji, Avstriji in Romuniji – brez take oblike študija to ne bi bilo mogoče. Z veseljem sedaj priporočam študij na DOBA vsem, ki me sprašujejo in ki si želijo kakovostnega znanja ter modernega študijskega načina.

Janove besede dopolnjuje tudi magistrica fakultete Barbara Perše ki je že vrsto let zaposlena v večjem slovenskem podjetju: Med študijem sem razvila številne ključne kompetence, kot so kritično mišljenje, reševanje kompleksnih problemov, strateško razmišljanje, projektno delo, samostojnost, timsko sodelovanje in digitalna pismenost. Ta izkušnja mi ni prinesla le novega znanja, temveč tudi samozavest, širši pogled na svet in zavedanje, da je vseživljenjsko učenje naložba v prihodnost.

Vas zanima online študij? Izpolnite informativno prijavo.