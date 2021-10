Občutno manj ljudi meni, da smo med epidemijo solidarni in složni

V prvih mesecih epidemije, spomladi 2020, smo stopili skupaj in se zavzeli za tiste, ki so bili bolj na udaru zaradi novega koronavirusa: nakupovali smo namesto ostarelih ali bolnih znancev, sosedov, sorodnikov, se trudili kupovati lokalno in s tem podpirati domače proizvajalce. Takrat smo tudi verjeli v solidarnost. Slika je danes občutno drugačna. Delež tistih, ki menijo, da smo v času epidemije covida-19 izkazali veliko solidarnost z lokalnimi podjetji in proizvajalci, je od maja lani upadel za skoraj polovico in se z 58 odstotkov znižal na 33 odstotkov.

Raziskovalci Mediane menijo, da je tako velik upad od maja 2020 – skoraj polovični – tistih, ki menijo, da smo v času epidemije covida-19 izkazali veliko solidarnost z lokalnimi podjetji in proizvajalci, značilen in nezanemarljiv. "Verjetno je pozitivno, da je tega mnenja še vedno tretjina vprašanih," so dodali. GRAF 1: V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi stališči? Prikazan je seštevek deležev 'se strinjam' ter 'popolnoma se strinjam' icon-expand Solidarnost med covidno epidemijo FOTO: Mediana Kako pa je s solidarnostjo? Več kot tretjina vprašanih se je maja 2020 popolnoma strinjala, da smo v času epidemije prebivalci Slovenije solidarni z neznanci. Ta delež je do junija letošnjega leta krepko upadel in v zadnjih mesecih tega leta še vedno upada. Trenutno je tega mnenja le še dobra desetina prebivalcev Slovenije. icon-expand Samo eden od desetih vprašanih se še strinja, da smo prebivalci Slovenije v času epidemije bolj složni kot kadar koli poprej. FOTO: Dreamstime Raziskavo je izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana med 19. in 21. oktobrom 2021 z metodo spletnega anketiranja. V raziskavi je sodelovalo 505 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Vzorec je za Slovenijo reprezentativen po spolu, starosti in regiji. V složnost Slovenci vse manj verjamemo Tudi pri složnosti ne kaže nič bolje, so ugotovili raziskovalci. Skoraj polovica vprašanih (48 odstotkov) je maja 2020 dejala, da smo prebivalci Slovenije v času epidemije nastopili kot složen narod. "Glede na vse, kar se je zgodilo od takrat, morda niti ni presenetljivo, da je bilo junija letošnjega leta tega mnenja le še 15 odstotkov vprašanih, oktobra pa le 13 odstotkov," so sklepali raziskovalci. Podoben trend kažejo tudi odgovori na trditev, da smo prebivalci Slovenije v času epidemije bolj složni kot kadar koli prej. "Od idealističnih 41 odstotkov v maju preteklega leta smo zdrsnili na devet odstotkov v letošnjem oktobru. Povedano drugače, če so se s to trditvijo v maju 2020 strinjali štirje od desetih vprašanih, se sedaj strinja samo še eden," so utemeljili pri Mediani. icon-expand