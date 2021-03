Raziskava ministrstva za kulturo: mediji v Sloveniji so pretežno nevtralni

Zasebna Fakulteta za medije, ki je bila ustanovljena leta 2008, je pripravila raziskavo medijske krajine za Ministrstvo za kulturo. Analizirali so zapise z desetih spletnih medijskih portalov in se osredotočili predvsem na medijsko obravnavo treh tematik: ukrepov vlade RS v zvezi s covidom-19, medijske zakonodaje in odnosa politike do migrantske krize. Podatki kažejo nevtralnost in uravnoteženost poročanja, pri portalu Nova24tv.si pa izrazito podporo vladi in desno usmerjenost.

Štirje raziskovalci oziroma profesorji z zasebne Fakultete za medije so pripravili raziskavo medijske krajine v Sloveniji. Pri tem so analizirali besedila desetih spletnih medijskih portalov – poleg našega so to še Siol, MMC, Slovenske novice, Svet24, Žurnal24, Delo, Dnevnik, Večer in Nova24 TV. Pri tem so ugotovili, da je 24ur.com najbolj, Nova24tv.si pa najmanj obiskan medijski portal.

V raziskavi so analizirali stopnjo politične in vrednotno-nazorske heterogenosti oziroma pluralizma omenjenih medijev, predvsem z vidika političnih afiliacij in idejnih orientacij njihovih protagonistov. Določili so tri teme, ki so v slovenski javnosti sprožale oziroma še sprožajo močne razprave, in določili relevantna obdobja. Teme so bile: 1.Ukrepi vlade RS v zvezi s covidom-19 v prvem valu epidemije(od 1. maja 2020 do 20. maja 2020, skupaj 797 objav) 2. Medijska zakonodaja (od 1. julija 2020 do 30. septembra 2020, skupaj 278 objav) 3. Odnos politike do migrantske krize(od 15. marca 2020 do 30. septembra 2020, skupaj 359 objav) Pri kodiranju objav so določali odnos do nacionalnih političnih akterjev (provladno, antivladno, proopozicijsko, antiopozicijsko, uravnoteženo), nazorske orientacije (levo, desno, nevtralno), intenzivnost stališča (blaga, zmerna, močna) in izpostavljenost teme (ali je glavna ali obstranska). Razporeditev glede na odnos do nacionalnih političnih akterjev je pokazala, da kaže največ objav uravnotežen odnos, in sicer 52,6 odstotka. Antivladnih je 31,7 odstotka objav, antiopozicijskih pa 6,7 odstotka. Glede na nazorske orientacije po raziskavi s 66,6 odstotka prevladujejo tiste z nevtralnim nazorom, 22,2 odstotka analiziranih objav kaže levi nazor, 11,2 odstotka pa desnega. Razporeditev objav glede na intenzivnost stališč – ne glede na odnos do političnih akterjev ali nazorsko orientacijo – kaže, da po pogostosti izstopajo objave z zmerno izraženim stališčem ( 42,1 % vseh objav) tem sledijo objave z močno izraženimi stališči (32,7 % vseh objav), 25,2 % pa je objav z blago izraženimi stališči. V vseh medijih je bilo največ obravnave ukrepov vlade glede covida-19, medtem ko je glede odnosa vlade do migrantske krize največji delež objav značilen za Novo24tv.si.

Prevlada pozitivnih odnosov do vlade nad negativnimi je bila med analiziranimi mediji značilna le za Nova24tv.si. Ta medij izkazuje tudi prevlado negativnih odnosov do opozicije nad pozitivnimi. Kot so še zapisali v raziskavi, v medijskem prostoru prevladuje negativni odnos do vlade nad pozitivnim, kar zadeva odnos do opozicije, pa prevladuje uravnoteženost objav ali pa odsotnost odnosa do opozicije. Upoštevati je treba tudi razmeroma majhen delež obiska spletnega portala Nova24tv.si, ki ga v raziskavi označijo za "edini medij z močno provladno in antiopozicijsko orientacijo". Pri nazorih ugotavljajo, da je večina objav v medijih nazorsko nevtralnih, kot izjemo pa znova navajajo Novo24tv, saj so desno orientiran nazor ugotovili kar pri 82,3 odstotka vseh njenih objav. Večina objav pri ostalih medijih je vrednotno nevtralnih, pišejo. Močno izražena stališča medijskih objav so prav tako v daleč največji meri značilna za Novo24tv.si, pri tem pa omenjajo tudi Dnevnik, Svet24 in Večer. Drugod po večini prevladujejo zmerna stališča.

Glavne skupine objav so: 1. objave z blago izraženim stališčem, uravnoteženim odnosom do nacionalnih političnih akterjev in nevtralnim nazorom, 2. objave z antivladnim odnosom, levo orientacijo, tudi proopozicijskim odnosom in 3. objave z antiopozicijskim odnosom in desno orientacijo.

Najnižji delež uravnoteženih objav so ugotovili pri poročanju na temo medijske svobode, pri poročanju o migrantski krizi pa objave v največji meri kažejo uravnotežen odnos do vlade in opozicije. Primerjava objav na osnovi nazorskih orientacij kaže na prevladujoč delež objav z nevtralnim nazorom, tako glede ukrepov vlade zaradi covida-19 kot tudi glede odnosa vlade do migrantske krize, objave na temo medijske svobode pa so v večini primerov levo orientirane. Med ključnimi ugotovitvami so zapisali še, da najbolj izstopa portal Nova24tv.si, ki kot edini med obravnavanimi portali izrazito podpira vlado oziroma nasprotuje opoziciji in je izstopajoče desno usmerjen.