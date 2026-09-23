Raziskava ministrstva: skoraj 46 odstotkov za uvedbo osemletke

Kot so sporočili iz ministrstva, so naročili javnomnenjsko raziskavo o aktualnih vprašanjih slovenskega šolstva, ki jo je med 15. in 21. septembrom 2026 izvedla raziskovalna agencija Parsifal.
Med starši, katerih otroci trenutno obiskujejo osnovno šolo ali so jo obiskovali v zadnjih petih letih, prehod podpira kar 51,1 odstotka vprašanih, nasprotuje pa mu 24,5 odstotka. Raziskava je zajela tudi zaposlene v vzgoji in izobraževanju, prehod na osemletko podpira 39 odstotkov vprašanih, nasprotuje pa mu 36 odstotkov. Za predlog prehoda na osemletno šolo je že slišalo 94,3 odstotka vprašanih.
Ministrstvo bo razpravo nadaljevalo v okviru Strateškega sveta za prenovo vzgoje in izobraževanja ter desetih strokovnih razprav, namenjenih posameznim izhodiščem reforme in oblikovanju konkretnih rešitev.
Minister Borut Rončević je ob rezultatih raziskave poudaril: "Raziskava kaže jasen signal: podpora prehodu na osemletno šolo je občutno višja od nasprotovanja. Hkrati ljudje želijo konkretne odgovore. Zato odpiramo širok strokovni dialog, o katerem bomo javnost sproti obveščali. Naš cilj ostaja jasen, znanje ponovno postaviti v središče slovenske šole."
Raziskavo je izvedla raziskovalna agencija Parsifal med 15. in 21. septembrom 2026. V njej je sodelovalo 1.095 polnoletnih prebivalcev Slovenije, podatki pa so bili zbrani s kombinacijo telefonskega (CATI) in spletnega anketiranja (CAWI). Vzorec je bil utežen glede na spol, starost, izobrazbo, tip naselja in statistično regijo, s čimer je bila zagotovljena ustrezna struktura vzorca glede na populacijo Slovenije.
Številni odzivi na napovedano reformo
Po mnenju predsednika Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije Saše Božiča lepotni popravki ne pridejo več v poštev, da pa napovedana uveljavitev osemletke zahteva temeljit razmislek. Kot ključno je izpostavil odnos družbe do znanja. Vnovična uvedba osemletne osnovne šole je bila po Božičevih besedah veliko presenečenje. "V resnici si ta trenutek sploh ne predstavljam, kako bi to speljali, če bi se zdaj tega lotili. Treba si bo vzeti čas, in ne iti v spremembe na hitro, dobro premisliti in s strokovnjaki določiti pot za naprej," je dejal.
Da jih je napoved ponovne uvedbe osemletne osnove šole presenetila, so priznali tudi v Združenju vrtcev Slovenije. "Postavlja se nam vprašanje, ali je takšna odločitev res prava smer za doseganje boljšega in bolj kakovostnega znanja pri učencih. Menimo, da je v prvi vrsti treba prilagoditi, posodobiti učne vsebine in metode dela v šoli," je povedala Martina Vidonja, predsednica ZRVS.
Opozicija za sklic nujne seje odbora
Poslanske skupine Levica, Svoboda in SD zahtevajo sklic nujne seje odbora DZ za izobraževanje, mladino in znanost, na kateri bi razpravljali o napovedani šolski reformi in kadrovskih rezih v vzgoji in izobraževanju. Prepričani so, da javna šola potrebuje več učiteljev, boljše pogoje za delo in premišljene ukrepe in ne političnih eksperimentov.
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