Raziskava ministrstva: skoraj 46 odstotkov za uvedbo osemletke

Kot so sporočili iz ministrstva, so naročili javnomnenjsko raziskavo o aktualnih vprašanjih slovenskega šolstva, ki jo je med 15. in 21. septembrom 2026 izvedla raziskovalna agencija Parsifal.

Med starši, katerih otroci trenutno obiskujejo osnovno šolo ali so jo obiskovali v zadnjih petih letih, prehod podpira kar 51,1 odstotka vprašanih, nasprotuje pa mu 24,5 odstotka. Raziskava je zajela tudi zaposlene v vzgoji in izobraževanju, prehod na osemletko podpira 39 odstotkov vprašanih, nasprotuje pa mu 36 odstotkov. Za predlog prehoda na osemletno šolo je že slišalo 94,3 odstotka vprašanih.

Ministrstvo bo razpravo nadaljevalo v okviru Strateškega sveta za prenovo vzgoje in izobraževanja ter desetih strokovnih razprav, namenjenih posameznim izhodiščem reforme in oblikovanju konkretnih rešitev.

Minister Borut Rončević je ob rezultatih raziskave poudaril: "Raziskava kaže jasen signal: podpora prehodu na osemletno šolo je občutno višja od nasprotovanja. Hkrati ljudje želijo konkretne odgovore. Zato odpiramo širok strokovni dialog, o katerem bomo javnost sproti obveščali. Naš cilj ostaja jasen, znanje ponovno postaviti v središče slovenske šole."

Raziskavo je izvedla raziskovalna agencija Parsifal med 15. in 21. septembrom 2026. V njej je sodelovalo 1.095 polnoletnih prebivalcev Slovenije, podatki pa so bili zbrani s kombinacijo telefonskega (CATI) in spletnega anketiranja (CAWI). Vzorec je bil utežen glede na spol, starost, izobrazbo, tip naselja in statistično regijo, s čimer je bila zagotovljena ustrezna struktura vzorca glede na populacijo Slovenije.