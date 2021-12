'Morebitna stranka Roberta Goloba bi pristala na drugem mestu'

Med strankami bi upoštevajoč tudi nove stranke največ podpore prejela SDS, kaže raziskava, ki jo je za Mladino opravila agencija Ninamedia. Podpora se ji je v primerjavi z merjenjem, ki ga je Ninamedia opravila za časnika Večer in Dnevnik med 2. in 7. decembrom, povečala za 1,2 odstotne točke na 16,4 odstotka. Na drugem mestu bi s 13,4 odstotka pristala nova stranka, ki bi jo vodil Robert Golob. Podpora njegovi stranki se je povečala za 4,4 odstotne točke.

Z 11,7 odstotka podpore bi se na tretje mesto uvrstila SD, ki ji je podpora padla za 1,6 odstotne točke. Sledile bi še Levica (8,1 odstotka), LMŠ (7,5 odstotka), NSi (5,8 odstotka), SAB (3,9 odstotka) in Konkretno (3,2 odstotka). Ostale stranke ne bi presegle praga za vstop v državni zbor.

Če bi premierja volili neposredno, bi 29,5 odstotka vprašanih za mandatarja izbralo Goloba. V primerjavi s prejšnjo raziskavo Ninamedie bi prejel 8,9 odstotne točke več. Takrat so mu namenili 20,6 odstotka podpore. Na drugem mestu je pristal trenutni premier Janez Janša z 19,1-odstotno podporo oz. 0,4 odstotnimi točkami manj kot pred dvema tednoma.

Sledijo jima še Tanja Fajon z 8,5 odstotka in padcem podpore za 2,5 odstotne točke, Marjan Šarec s 6,3 odstotka in 0,4 odstotne točke nižjo podporo in Matej Tonin s 4,4 odstotka, ki je na petem mestu v primerjavi s prejšnjim merjenjem zamenjal Alenko Bratušek.

Raziskava je pokazala, da bi morebitna stranka Roberta Goloba prejela okoli 36 odstotkov glasov volivcev, ki so do sedaj volili LMŠ, 27 odstotkov volivcev SD in prav takšen delež volivcev Levice ter okoli 19 odstotkov volivcev SAB.

Agencija Ninamedia je telefonsko raziskavo javnega mnenja Novi obrazi, v kateri je sodelovalo 700 ljudi, izvedla med 14. in 16. decembrom.