Javni promet, izziv za trajnostno mobilnost v Ljubljani

Hoja, kolesarjenje in javni promet v Ljubljani predstavljajo okoli 60 odstotkov dnevnih poti, potrjuje nova raziskava o prometnih navadah. To je blizu dvotretjinskega cilja iz prometne strategije, največji izziv pri napredku pa predstavlja javni promet.

V novi raziskavi potovalnih navad v MOL in Ljubljanski urbani regiji (LUR), ki so jo izvedli lani, je sodelovalo 6000 oseb. Zadnja tovrstna raziskava je bila opravljena leta 2013, obakrat pa so sodelujoče spraševali, kako so potovali v zadnjih 24 urah. "Polovica jih je bila z območja mestne občine, polovica pa od drugod in ima dnevne poti v Ljubljano," je na redni novinarski konferenci ljubljanskega župana Zorana Jankovića pojasnil vodja službe za evropske projekte na MOL Matic Sopotnik. Izpostavil je, da se je število prebivalcev Ljubljane v tem času povečalo za okoli 15.000 oz. približno pet odstotkov. Ob tem se je število registriranih vozil v državi povečalo za 24 odstotkov. Število opravljenih poti na povprečen dan v Ljubljano in iz nje, mimo prestolnice ter po samem mestu, se je od leta 2013 povečalo za 14 odstotkov na okoli 1,5 milijona. Znotraj Ljubljane je bila rast okoli 10-odstotna, zunaj mesta pa približno 20-odstotna.

Peter Lipar s prometno-tehniškega inštituta ljubljanske fakultete za gradbeništvo in geodezijo je dodal, "da se je število dnevnih potovanj povprečnega Ljubljančana povečalo z 2,5 na 3,5 in še narašča." V LUR je medtem naraslo z nekaj nad 2,6 na 3,75. "Smo neverjetno mobilni," je poudaril. So pa na območju Ljubljane potovanja precej bolj trajnostno naravnana kot zunaj prestolnice. Če pri potovanjih v Ljubljano in iz nje 90 odstotkov predstavljajo poti z osebnim avtomobilom, pa je bil pri potovanjih znotraj Ljubljane ta delež lani pri nekaj več kot 38 odstotkih, kar je bilo približno toliko kot v letu 2013. Odstotek rabe javnega prometa dol, kolesarjenja in hoje gor Trajnostne oblike mobilnosti so v Ljubljani lani predstavljale nekaj več kot 60 odstotkov vseh dnevnih poti. Leta 2013 je bil ta delež pri 62 odstotkih. Razlog za padec je bilo zmanjšanje deleža javnega prometa s 13 odstotkov na nekaj manj kot devet odstotkov. Pri kolesarjenju in hoji se je delež medtem nekoliko zvišal, pri kolesarjenju z 11 na skoraj 14 odstotkov, pri hoji pa s 37,5 na 38 odstotkov.

Ljubljana je tako blizu cilju iz celostne prometne strategije Ljubljanske urbane regije, da bi dve tretjini vseh potovanj znotraj mesta odpadli na trajnostno mobilnost. Ni pa blizu cilju, da bi tretjino predstavljal javni promet, tretjino hoja in kolesarjenje ter tretjino poti z avtomobilom. Izziv je javni potniški promet. Skupno število poti z avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa je upadlo za okoli 15 odstotkov, kot omenjeno, je nazadoval tudi delež teh poti. Razloga za upad: pandemija in slaba validacija vozovnic Namestnik direktorja družbe Ljubljanski potniški promet (LPP) Rok Vihar je opozoril na učinek pandemije. V letih 2011 in 2012 so v LPP beležili med 39 in 40 milijoni potovanj mestnih avtobusov letno. V koronskem letu 2020 se je njihovo število zmanjšalo na okoli 16 milijonov in do leta 2023 postopno okrevalo na okoli 34 milijonov. Nezadovoljen pa je z dejstvom, da je lani število poti po preštetih potnikih stagniralo.

Pomemben razlog za to je po njegovih besedah slaba disciplina pri validaciji vozovnic. Več kot 10 odstotkov potnikov vozovnic ne potrjuje, na nekaterih linijah ta delež presega tudi 15 odstotkov. Ti potniki potem niso prešteti. "V resnici smo boljši od tega, kar kažejo podatki," je pripomnil Vihar. Zaradi slabe discipline je oteženo tudi prilagajanje števila avtobusov številu potnikov. Potnike je zato pozval k potrjevanju vozovnic. Na validacijah temelji tudi sistem subvencioniranja javnega potniškega prometa. "Če ni potrjenih vozovnic, LPP ne prejme sredstev države," je bil jasen.