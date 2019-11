Raziskava: Slovenci v 'temnejših mesecih' ne dobimo dovolj vitamina D

V raziskavi so 235 prostovoljcem preverili vsebnost vitamina D v telesu. Izkazalo se je, da jih je bilo kar 66 odstotkov nezadostno preskrbljenih z vitaminom D.

Nato so jih 105 razdelili v dve skupini. Kontrolna skupina ni jemala nobenih dodatkov, ostali pa so dva meseca prejemali 25 mikrogramov vitamina D v spreju, kar je 500 odstotkov z zakonodajo predpisanega dnevnega vnosa.

Kot pojasnjuje dr. Katja Žmitek, vodja raziskave iz Inštituta za nutricistiko: ''Po dvomesečnem dopolnjevanju jih je bila večina zadostno preskrbljenih, torej je bilo to dopolnjevanje učinkovito, medtem ko v kontrolni skupini je bilo stanje ob koncu raziskave nespremenjeno oz. še nekoliko slabše kot ob začetku.''

Poglavitna naloga, da prispeva k zdravim kostem

Tudi pediatri za otroke in mladostnike do 18 let priporočajo večji odmerek, kot je zakonsko predpisan.

Kot pojasnjuje dr. Darja Šmigoc Schweiger iz ljubljanske Pediatrične klinike: ''To drži, tudi te doze, ki jih priporočamo pediatri so višje, tako priporočamo pediatri za otroke in mladostnike 600 do 800 mednarodnih enot oziroma15 do 20 mikrogramov vitamina D dnevno.''

Nadomeščanje vitamina D je nujno takoj po rojstvu otroka, saj s tem preprečimo možen nastanek rahitisa, pravi endokrinologinja.