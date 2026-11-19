Cilj raziskave z naslovom Dvoprekatno spodbujanje v primerjavi s spodbujanjem prevodnega sistema srca po ablaciji atrioventrikularnega vozla pri bolnikih s srčnim popuščanjem in atrijsko fibrilacijo je bil primerjati uveljavljeno metodo dvoprekatnega spodbujanja srca, ki ima kar nekaj omejitev, z novejšim pristopom spodbujanja bolnikovega lastnega prevodnega sistema.
V raziskavi je sodelovalo deset evropskih centrov, vključenih pa je bilo 82 bolnikov, starih od 18 do 85 let, z napredovalo atrijsko fibrilacijo ter znaki in simptomi srčnega popuščanja. V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so prvega bolnika v študijo vključili julija 2023, zadnji center pa se je zaradi zahtevnosti usklajevanja priključil približno leto in pol pozneje, je na današnji novinarski konferenci pojasnil Miha Mrak z interne klinike.
Vodja laboratorija za srčno spodbujanje in resinhronizacijo na Interni kliniki UKC Ljubljana David Žižek je pojasnil, da je ekipa v študiji preučevala, ali je pri napredovali atrijski fibrilaciji, pri kateri je bilo predhodno farmakološko ali ablacijsko zdravljenje neuspešno, mogoče z inovativno tehniko vstavitve srčnega spodbujevalnika vsaj enakovredno izboljšati izhode in simptomatiko bolnikov v primerjavi z dosedanjo obliko elektro-stimulacije.
Rezultati so pokazali, da obe metodi primerljivo izboljšata srčno funkcijo, pri novejši metodi pa je bil poseg v povprečju približno 20 minut krajši, čas rentgenskega obsevanja pa je skoraj za polovico krajši. To kaže, da bi lahko novejša metoda predstavljala učinkovito alternativo v vsakdanji klinični praksi, je pojasnila Maja Ivanovski z interne klinike.
Stimulacija prevodnega sistema srca se po besedah Anje Zupan Mežnar z interne klinike vse bolj uveljavlja v vsakodnevni klinični praksi. Metoda je tehnično zahtevna, za njeno uspešno izvajanje so ključni znanje, izkušnje in usklajeno delo ekipe, je dodala.
"Sama vstavitev elektrode na anatomsko ustrezno mesto še ne zagotavlja uspešne stimulacije, zato jo je treba potrditi z meritvami, ki jih s posebno opremo izvaja biomedicinski inženir. Prav tako je pomembna kritična presoja uspešnosti posega in pripravljenost na uporabo druge metode, pri bolnikih s srčnim popuščanjem tudi biventrikularne stimulacije. Naš cilj ni uporaba nove metode za vsako ceno, temveč varno in kakovostno zdravljenje, prilagojeno posameznemu bolniku," je pojasnila Zupan Mežnar.
Mednarodna kardiološka stroka je izsledke študije ocenila za prebojni dosežek leta na področju kardiologije, ko so bili rezultati predstavljeni na glavnem evropskem kongresu združenja za srčno popuščanje. Rezultati so bili objavljeni tudi v vodilni znanstveni reviji Evropskega kardiološkega združenja in eni najpomembnejših svetovnih revij na področju kardiovaskularne medicine European Heart Journal. Strokovni direktor interne Zlatko Fras je poudaril, da strokovnjaki z UKC Ljubljana pri tem dosežku niso sodelovali zgolj kot eden od raziskovalnih centrov, temveč kot osrednja ustanova, ki je vodila mednarodno raziskovalno sodelovanje.
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