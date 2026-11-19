Cilj raziskave z naslovom Dvoprekatno spodbujanje v primerjavi s spodbujanjem prevodnega sistema srca po ablaciji atrioventrikularnega vozla pri bolnikih s srčnim popuščanjem in atrijsko fibrilacijo je bil primerjati uveljavljeno metodo dvoprekatnega spodbujanja srca, ki ima kar nekaj omejitev, z novejšim pristopom spodbujanja bolnikovega lastnega prevodnega sistema.

V raziskavi je sodelovalo deset evropskih centrov, vključenih pa je bilo 82 bolnikov, starih od 18 do 85 let, z napredovalo atrijsko fibrilacijo ter znaki in simptomi srčnega popuščanja. V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so prvega bolnika v študijo vključili julija 2023, zadnji center pa se je zaradi zahtevnosti usklajevanja priključil približno leto in pol pozneje, je na današnji novinarski konferenci pojasnil Miha Mrak z interne klinike.

Vodja laboratorija za srčno spodbujanje in resinhronizacijo na Interni kliniki UKC Ljubljana David Žižek je pojasnil, da je ekipa v študiji preučevala, ali je pri napredovali atrijski fibrilaciji, pri kateri je bilo predhodno farmakološko ali ablacijsko zdravljenje neuspešno, mogoče z inovativno tehniko vstavitve srčnega spodbujevalnika vsaj enakovredno izboljšati izhode in simptomatiko bolnikov v primerjavi z dosedanjo obliko elektro-stimulacije.

Rezultati so pokazali, da obe metodi primerljivo izboljšata srčno funkcijo, pri novejši metodi pa je bil poseg v povprečju približno 20 minut krajši, čas rentgenskega obsevanja pa je skoraj za polovico krajši. To kaže, da bi lahko novejša metoda predstavljala učinkovito alternativo v vsakdanji klinični praksi, je pojasnila Maja Ivanovski z interne klinike.