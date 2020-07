Sprememba javnega mnenja po porastu okužb: več zaskrbljenosti, ukrepi premalo strogi

Najnovejša raziskava Nova normalnost, ki jo je opravil Valicon, kaže na to, da se je javno mnenje po ponovnem porastu števila potrjenih primerov okužb, občutno spremenilo. Zaznali so porast zaskrbljenosti in pesimizma glede nadaljnjega razvoja dogodkov.

Če je bilo še sredi junija bolj zaskrbljenih 47 odstotkov ljudi, se je konec istega meseca ta delež povečan na 67 odstotkov - kar je primerljivo s stanjem konec aprila. Občutna porast zaskrbljenosti gre zopet bolj na račun skrbi za družino in osebno zdravje, ki ponovno prehajajo v ospredje, so ob tem zapisali pri Valiconu.

Najbolj drastično se je spremenila ocena razvoja dogodkov - da gredo stvari na slabše, meni zdaj 55 odstotkov vprašanih, še dva tedna nazaj le 11 odstotkov. Verjetno najbolj zgovoren je podatek, da je primat skrbi za gospodarstvo prevzela "skrb pred dolgotrajnostjo trenutne situacije".