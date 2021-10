Prebivalci bolj zaskrbljeni, le dobra desetina zadovoljna s komunikacijo vlade

Ob ponovnem porastu deleža zaskrbljenih narašča tudi nezadovoljstvo. Kar polovica vprašanih pravi, da so ukrepi prekomerni, le še dobra desetina pa jih pozitivno ocenjuje komunikacijo vlade z javnostjo na področju cepljenja, so ugotovili na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana.

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana so ugotavljali, kako zaskrbljeni so glede trenutnih razmer prebivalci Slovenije, kako gledajo na razmerje med svobodo in ukrepi ter kaj od življenja pričakujejo v prihodnje. Prav tako so želeli ugotoviti, kako zadovoljni so prebivalci Slovenije z delom vlade in organizacijo cepljenja.

Spet je nekoliko narasel delež tistih, ki menijo, da so ukrepi prekomerni in pretirano posegajo v osebno svobodo prebivalcev Slovenije. Takšnih je sedaj že več kot polovica oziroma 53 odstotkov.

Narašča delež tistih, ki jih skrbi za svoje življenje in življenje bližnjih Od junija opažajo naraščanje deleža tistih, ki jih (zelo) skrbi za svoje življenje in življenje svojih bližnjih. Če je v juniju delež takih znašal 30 %, je do sedaj narasel že na 39 %. Na drugi strani posledično upada delež tistih, ki sploh niso zaskrbljeni. Ta je od junija do septembra upadel z 42 % na 35 %, kažejo podatki Mediane.

Narasel delež tistih, ki menijo, da so ukrepi prekomerni Spet je nekoliko narasel delež tistih, ki menijo, da so ukrepi prekomerni in pretirano posegajo v osebno svobodo prebivalcev Slovenije, takšnih je sedaj že več kot polovica oziroma 53 odstotkov. Na drugi strani upada delež tistih, ki menijo, da so ukrepi kljub posegu v osebno svobodo primerni (z 19 na 16 odstotkov), ter tistih, ki menijo, da so ukrepi premalo ostri (za eno odstotno točko, na 10 odstotkov). Precejšnjo spremembo opažajo tudi pri ocenjevanju ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa. Statistično značilen je septembra delež tistih, ki menijo, da se ukrepi preveč osredotočajo na zdravje, kar je v škodo gospodarstvu. Ta delež je upadel kar za šest odstotnih točk, za pet odstotnih točk pa se je povečal delež tistih, ki menijo, da ukrepi uravnoteženo obravnavajo zdravje in gospodarstvo. Med Slovenci še vedno velika mera pesimizma Med prebivalci Slovenije še vedno zaznavajo veliko mera pesimizma. Tistih, ki menijo, da se bo življenje spremenilo na slabše, je še vedno več kot polovica – 57 odstotkov. Nič kaj dobro vladi ne kaže pri ocenah zaupanja, ocenjujejo pri Mediani: "Le 18 % vprašanih se strinja, da vladi zaupajo, da bo sprejela prave odločitve za našo državo, še manj, 17 %, pa zaupa vladi, da je pripravljena na prihodnje svetovne izzive. Oba deleža sta za kar nekaj odstotnih točk manjša kot avgusta letos. Statistično značilno je narasel delež tistih, ki pravijo, da se druge države s koronavirusom spopadajo bolje kot naša. Medtem ko je avgusta tako menilo 'le' 37 % vprašanih, jih je sedaj že več kot polovica (51 %)." Ugotavljajo še, da zadovoljstvo s pridobivanjem zadostnega števila odmerkov cepiv in organizacijo cepljenja že od julija ostaja enako, medtem ko od junija ves čas upada zadovoljstvo s komunikacijo vlade z javnostjo na področju cepljenja. Medtem ko jo je junija letos kot (zelo) dobro ocenilo 27 % vprašanih, sedaj tako meni le še 14 % anketirancev. Raziskavo je izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana med 21. in 23. septembrom 2021 z metodo spletnega anketiranja (CAWI) v okviru Medianinega spletnega panela. V raziskavi je sodelovalo 510 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Vzorec je za Slovenijo reprezentativen po spolu, starosti in regiji.