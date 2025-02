Raziskave razkrivajo, da se najbolj splača nakupovati pri tem trgovcu

Zgovorne raziskave

Zagotovo ste v televizijskih, radijskih in ostalih oglasih že zasledili Sparov nagovor ''v Sparu prišparaš''. Da bi preverili, ali to res drži, smo se oprli na neodvisne raziskave, ki jih navajamo v nadaljevanju.

Raziskava Cenovna percepcija (junij 2024, Arhea) je pokazala, da SPAR kupcem ponuja najboljše akcije na določen dan v tednu, največ ugodnosti prek kartice/aplikacije in lastne znamke, ki so odlična alternativa znanim blagovnim znamkam. Ob tem pa omogočajo tudi ugoden nakup izdelkov priznanih blagovnih znamk. Raziskava Ugled in moč blagovne znamke SPAR in konkurentov (avgust 2024, Valicon) potrjuje, da SPAR izstopa z najprivlačnejšimi akcijami med vsemi trgovci. Raziskava Shopper Trends Slovenia 2023/24 (marec 2024, Nielsen) pa razkriva, da se kar 68 % anketirancev izmed 734 vprašanih strinja, da Spar ponuja res dobre akcije in promocije, kar je največ med vsemi analiziranimi trgovci v Sloveniji.*

Preverili smo, zakaj se splača nakupovati v Sparu

Podali smo se med Sparove trgovske police in pregledali ponudbo izdelkov, ki je trenutno na voljo. Ugotovili smo, da je v Sparu vsak dan v akciji več kot 3400 izdelkov. Ste vedeli, da je to več kot celoten asortiman diskontne trgovine? V Sparovih trgovinah namreč lahko vsak dan najdete čez 1000 izdelkov po znižanih cenah, več kot 2400 izdelkom pa zagotavljajo nespremenjeno trajno znižano ceno 6 mesecev. Pod oznako MEGA CENA poiščite izbor akcijskih izdelkov, ki jim v Sparu zagotavljajo najnižjo akcijsko ceno.*** Pod oznako Redna cena - nikjer ceneje pa boste našli več kot 500 izdelkov priznanih znamk, ki jih po redni ceni nikjer v Sloveniji ne dobite ceneje kot v Sparu.

V Sparu lahko prišparate vsak dan, saj so vam poleg ugodnih cen na voljo tudi številne ugodnosti. Med drugimi lahko od ponedeljka do četrtka unovčite kupon za 25 % popusta na en izdelek po lastni izbiri** ter ob petkih in sobotah kupon za 10 % popusta na celoten nakup ob nakupu nad 30 €**.

Zato je Spar 1. v akcijah in promocijah.****