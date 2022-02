Raziskave razkrivajo natančno količino kolagena, ki ga izgubite vsako leto

Ali točno veste, koliko kolagena izgubite? Res je, da se količina kolagena, ki ga izgubi vsak posameznik, razlikuje: pomembno vlogo igrajo življenjski slog in dejavniki okolja, pa tudi genetika. S pomočjo raziskav pa vseeno lahko izvemo malce več o tem, kaj lahko na tem področju pričakuje povprečna oseba. Pa še pika na i: zbrali smo nekaj nasvetov o tem, kaj lahko v zvezi s to težavo storite sami.

Koliko kolagena izgubite na leto?

Na to, koliko kolagena izgubite na leto, vpliva več dejavnikov, predvsem pa vaša starost: od sredine 20. let do poznih 20. let se poruši ravnovesje med količino kolagena, ki ga vaše telo proizvede, in količino kolagena, ki ga izgubite. "Naša telesa vedno uravnovesijo proizvodnjo in izgubo kolagena," o izgubi kolagena pravi priznani dermatolog Gary Goldenberg, dr. med. "V mladosti naša telesa proizvajajo več kolagena, kot ga razgradijo. Med staranjem pa se to ravnovesje prevesi v napačno smer, saj se sposobnost regeneracije tkiv zmanjša."

Ko presežete navedeni prag (kar je odvisno od genetike), izgubite približno 1 % kolagena na leto . Vendar pa to ni edini dejavnik, ki vpliva na izgubo kolagena v telesu. Na izčrpavanje zalog kolagena namreč vplivajo tudi različne navade.