V Avstraliji odkrili tretji pogoj za nastanek rožnatih diamantov

Hugo Olierook , raziskovalec na univerzi Curtin v zvezni državi Zahodna Avstralija in glavni avtor študije, je pojasnil, da sta bili dve od treh sestavin za nastanek rožnatih diamantov znani že vrsto let. Ti sestavini sta ogljik in visok pritisk. Tretja sestavina, ki jo je razkrila študija, pa je bil vulkanski dogodek, ki je diamante izstrelil na površje Zemlje.

V novi študiji, objavljeni v reviji Nature Communications, skupina avstralskih raziskovalcev navaja, da so rožnati diamanti prišli na površje Zemlje z razpadom prvega superkontinenta pred približno 1,3 milijarde let.

V 80. letih prejšnjega stoletja je bilo ocenjeno, da so se argylejski diamanti pojavili pred 1,2 milijarde let. Vendar takrat ni bilo nikakršnega dogodka, ki bi diamante lahko spravil na površje, zato so si raziskovalci prizadevali zastaviti natančnejšo časovno opredelitev pojava diamantov.

Ugotovili so, da so diamanti iz rudnika Argyle stari 1,3 milijarde let. Ta časovni okvir sovpada z razpadom prvega superkontinenta na svetu, znanega kot Nuna. Do visokega pritiska je prišlo pred 1,8 milijarde let, ko sta trčili zahodna in severna Avstralija. Ob razpadu Nune petsto milijonov let pozneje pa se je zaradi nakopičenega pritiska magma skupaj z diamanti izstrelila na površje.