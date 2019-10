'Naše načelo je poskusiti malo, ampak večkrat'

Bili so časi, ko smo bili veseli, če so trgovci sploh nudili čokolado, danes pa so oni veseli, če jo hočemo. Kot pravi Tamara Vrecl iz čokoladnice La Chocolate, se morajo slaščičarji v tem poslu znajti in znati poiskati nove rešitve. Rok Souček iz čokoladnice Dolce Amore pa dodaja, da v slaščičarskem poslu ni uspeha brez drugačnosti od svoje konkurence, pojavlja pa se novi trend z uporabo naravnih surovin.

Drugačnost in iznajdljivost pa slaščičarje kdaj pripelje do tako genialnih rešitev, da so že malce nore, kar je dokazal tudi Jan Velkavrh iz družinskega podjetja Okusi Slovenije, kjer so izumili tudi zeleno čokolado z okusom zelenega jabolka.

In v dodaten dokaz o tem, v kakšem izobilju nas večina živi, so se popoldne v Ljubljani zbrali še kraft pivovarji, ki so prav tako kot slaščičarji odločeni, da spremenijo naš pogled na opojnost. Obiskovalci in pivovarji so namreč okušali več kot 120 vrst piva.

Ob tem pa Jaša Zidariz pivovarne Maister dodaja: ''Danes so tukaj ljudje, ki to delajo doma, iz čistega veselja in samo zase, ne zato, da bi karkoli zaslužili s tem. Kar nekaj nas je bilo takih, ki smo tako začeli, s časom pa je to postal naš poklic.''