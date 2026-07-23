Zakaj sta se razšli Levica in Vesna?

Smo priča razkolu med strankama Levice in Vesne, ki sta s skupnimi močmi na volitvah dobili pet poslancev. Resnici na ljubo se v parlament ni prebil nihče od kandidatov Vesne, po drugi strani pa je verjetno res tudi, da Levica brez Vesne takšnega volilnega rezultata ne bi dosegla. Zdaj je Vesna zahtevala umik svojega imena iz poslanske skupine Levica, zaradi neusklajenega delovanja Levice z njimi. V Levici so jim odgovorili, da s to zahtevo nimajo težav in umaknili ime, ter da v celoti spoštujejo in izvršujejo sporazum, ki so ga z Vesno sklenili pred državnozborskimi volitvami. Kaj drži, zakaj so se razšli? Gosta v studiu sta bila sopredsedujoči Vesni Uroš Macerl in sokordinator Levice Luka Mesec.