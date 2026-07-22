Razkol med Levico in Vesno: zelena stranka zahteva umik svojega imena

Poslanci Levice in Vesne v državnem zboru FOTO: Bobo

V Vesni opozarjajo tudi na širše težave povezovanja levosredinskih in progresivnih strank. Po njihovem zaradi pomanjkanja skupne politične strategije prihodnji razvoj Slovenije vse bolj prepuščajo strankam populistične desnice.

Očitajo jim neusklajeno delovanje

Vesna in Levica sta na volitvah v državni zbor nastopili skupaj ter se zavezali, da bosta postopoma zbliževali delovanje na programskem, komunikacijskem in kadrovsko-organizacijskem področju, tako na lokalni kot evropski ravni. V Vesni zdaj ugotavljajo, da Levica v praksi nadaljuje samostojno in z njimi neusklajeno delovanje. Kot enega od primerov izpostavljajo napoved kandidature sokoordinatorja Levice Luke Mesca za župana Ljubljane, ki po navedbah Vesne ni bila rezultat skupnega dogovora vodstev strank ali lokalnih odborov. V stranki so kritični tudi do povolilnega ravnanja širšega progresivnega političnega prostora. Menijo, da politične stranke volilni rezultat še vedno razumejo predvsem kot sredstvo za zagotavljanje položajev posameznikom in delitev finančnih prilivov, medtem ko naj bi programi, predvolilne obljube in dolgoročni razvoj države ostajali v ozadju.

"Na tak način v Vesni ne izpolnjujemo zavez do svojih volivcev"

Sopredsednik Vesne Uroš Macerl opozarja, da stranka kljub imenu v poslanski skupini nima dejanskega vpliva na njeno delo. "Poslanska skupina z imenom Levica in Vesna s petimi poslanci Levice v trenutnem sklicu Državnega zbora na način, kjer Vesna ni vključena niti v ekipo (strokovnih) sodelavcev, ne omogoča oblikovanja skupnih političnih stališč ter skupnega, usklajenega političnega delovanja. Vesnine programske rešitve iz skupnega Volilnega manifesta, predvsem na področjih boja proti previsokim življenjskim stroškom, energetike, prehranske, podnebne in obrambne varnosti, mobilnosti ter transporta tako ostajajo pred vrati Državnega zbora, medtem ko se opozicija izgublja v nepomembnih osebnih spopadih, vprašanja na teh ključnih področjih pa ostajajo neodgovorjena. Na tak način v Vesni ne izpolnjujemo zavez do svojih volivcev. Ker ne želimo biti še ena od strank, ki je prevarala svoje volivce, smo stranko Levica prosili, da iz imena skupne poslanske skupine v Državnem zboru RS, političnih stališč in predlogov umakne navedbo imena Vesne – zelene stranke." V Vesni poudarjajo, da stranke niso ustanovili zato, da bi na podlagi volilnega rezultata prejemala proračunska sredstva, temveč zato, da bi v parlament pripeljali zelene politike in vplivali na najpomembnejše odločitve o prihodnjem razvoju države. Med ključnimi temami omenjajo prilagajanje podnebnim spremembam, socialno razslojevanje, naraščanje sovraštva do drugače mislečih ter načrtovano gradnjo druge jedrske elektrarne.

Kritični do celotnega progresivnega pola

Sopredsednica Vesne Urša Zgojznik opozarja, da povezovanje progresivnih strank ni pomembno le zaradi razmer v Sloveniji, temveč tudi zaradi krepitve skrajne desnice po Evropi. "Iskrena zaveza po preseganju majhnih razlik med progresivnimi strankami, ki jo je Vesna izrazila v okviru volitev v DZ RS, ter skupno delovanje, povezovanje in nenazadnje združitev strank v močnejšo politično silo je edini način, da se Evropa lahko zoperstavi krepitvi vse bolj ekstremne politične desnice, naraščanju sovraštva in večanju družbene neenakosti. Področja podnebnih sprememb, svetovnega miru in s tem povezanih migracijskih, energetskih, ekonomskih ter socialnih tveganj zahtevajo skupno in usklajeno politično delovanje, ki presega običajne delitve na leve in desne. Žal na področju nujnega političnega povezovanja in preseganja razlik vse stranke z izjemo Vesne padejo na izpitu. Posledice tega neuspeha čutimo že danes, naši otroci pa jih bodo še mnogo izraziteje. Vse bolj ekstremni vremenski pojavi, naraščajoče družbene neenakosti ter vse močnejša prevlada populistične desničarske politike se ne bodo reševali zgolj z izpostavljanjem posameznih afer in z osebnimi diskreditacijami, pač pa zahtevajo močno politično vizijo, ki seže dlje od deljenja izkupička volitev."

Vesna napoveduje nadaljnje samostojno delovanje