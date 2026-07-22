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Slovenija

Razkol med Levico in Vesno: zelena stranka zahteva umik svojega imena

Ljubljana, 22. 07. 2026 16.01 pred 1 uro 3 min branja 61

Avtor:
N.Š.
Levica in Vesna

Vesna – zelena stranka zahteva, da Levica njeno ime umakne iz imena skupne poslanske skupine v državnem zboru. V stranki trdijo, da kljub skupnemu nastopu na državnozborskih volitvah niso vključeni v njeno delovanje in odločanje, Levici pa očitajo neusklajeno ter samostojno politično delovanje.

Poslanci Levice in Vesne v državnem zboru
Poslanci Levice in Vesne v državnem zboru
FOTO: Bobo

V Vesni opozarjajo tudi na širše težave povezovanja levosredinskih in progresivnih strank. Po njihovem zaradi pomanjkanja skupne politične strategije prihodnji razvoj Slovenije vse bolj prepuščajo strankam populistične desnice.

Očitajo jim neusklajeno delovanje

Vesna in Levica sta na volitvah v državni zbor nastopili skupaj ter se zavezali, da bosta postopoma zbliževali delovanje na programskem, komunikacijskem in kadrovsko-organizacijskem področju, tako na lokalni kot evropski ravni.

V Vesni zdaj ugotavljajo, da Levica v praksi nadaljuje samostojno in z njimi neusklajeno delovanje. Kot enega od primerov izpostavljajo napoved kandidature sokoordinatorja Levice Luke Mesca za župana Ljubljane, ki po navedbah Vesne ni bila rezultat skupnega dogovora vodstev strank ali lokalnih odborov.

V stranki so kritični tudi do povolilnega ravnanja širšega progresivnega političnega prostora. Menijo, da politične stranke volilni rezultat še vedno razumejo predvsem kot sredstvo za zagotavljanje položajev posameznikom in delitev finančnih prilivov, medtem ko naj bi programi, predvolilne obljube in dolgoročni razvoj države ostajali v ozadju.

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"Na tak način v Vesni ne izpolnjujemo zavez do svojih volivcev"

Sopredsednik Vesne Uroš Macerl opozarja, da stranka kljub imenu v poslanski skupini nima dejanskega vpliva na njeno delo.

"Poslanska skupina z imenom Levica in Vesna s petimi poslanci Levice v trenutnem sklicu Državnega zbora na način, kjer Vesna ni vključena niti v ekipo (strokovnih) sodelavcev, ne omogoča oblikovanja skupnih političnih stališč ter skupnega, usklajenega političnega delovanja. Vesnine programske rešitve iz skupnega Volilnega manifesta, predvsem na področjih boja proti previsokim življenjskim stroškom, energetike, prehranske, podnebne in obrambne varnosti, mobilnosti ter transporta tako ostajajo pred vrati Državnega zbora, medtem ko se opozicija izgublja v nepomembnih osebnih spopadih, vprašanja na teh ključnih področjih pa ostajajo neodgovorjena. Na tak način v Vesni ne izpolnjujemo zavez do svojih volivcev. Ker ne želimo biti še ena od strank, ki je prevarala svoje volivce, smo stranko Levica prosili, da iz imena skupne poslanske skupine v Državnem zboru RS, političnih stališč in predlogov umakne navedbo imena Vesne – zelene stranke."

V Vesni poudarjajo, da stranke niso ustanovili zato, da bi na podlagi volilnega rezultata prejemala proračunska sredstva, temveč zato, da bi v parlament pripeljali zelene politike in vplivali na najpomembnejše odločitve o prihodnjem razvoju države.

Med ključnimi temami omenjajo prilagajanje podnebnim spremembam, socialno razslojevanje, naraščanje sovraštva do drugače mislečih ter načrtovano gradnjo druge jedrske elektrarne.

Kritični do celotnega progresivnega pola

Sopredsednica Vesne Urša Zgojznik opozarja, da povezovanje progresivnih strank ni pomembno le zaradi razmer v Sloveniji, temveč tudi zaradi krepitve skrajne desnice po Evropi.

"Iskrena zaveza po preseganju majhnih razlik med progresivnimi strankami, ki jo je Vesna izrazila v okviru volitev v DZ RS, ter skupno delovanje, povezovanje in nenazadnje združitev strank v močnejšo politično silo je edini način, da se Evropa lahko zoperstavi krepitvi vse bolj ekstremne politične desnice, naraščanju sovraštva in večanju družbene neenakosti. Področja podnebnih sprememb, svetovnega miru in s tem povezanih migracijskih, energetskih, ekonomskih ter socialnih tveganj zahtevajo skupno in usklajeno politično delovanje, ki presega običajne delitve na leve in desne. Žal na področju nujnega političnega povezovanja in preseganja razlik vse stranke z izjemo Vesne padejo na izpitu. Posledice tega neuspeha čutimo že danes, naši otroci pa jih bodo še mnogo izraziteje. Vse bolj ekstremni vremenski pojavi, naraščajoče družbene neenakosti ter vse močnejša prevlada populistične desničarske politike se ne bodo reševali zgolj z izpostavljanjem posameznih afer in z osebnimi diskreditacijami, pač pa zahtevajo močno politično vizijo, ki seže dlje od deljenja izkupička volitev."

Vesna napoveduje nadaljnje samostojno delovanje

V Vesni so se ob koncu zahvalili volivcem, ki so jim namenili glas na državnozborskih volitvah, in sporočili, da se bodo tudi v prihodnje odločno zavzemali za teme, ki bodo vplivale na razvoj Slovenije ter prihodnost naslednjih generacij.

Poglavja:
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KOMENTARJI61

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zavetnik
22. 07. 2026 17.42
Zdaj ima zelena stranka možnost koalicije z stranko resni.ca tam imajo sorodne duše Kokot in mijić sta za ekologijo
Odgovori
+1
1 0
Cenb77
22. 07. 2026 17.39
Hehe... pa kdo bi šou še u španovino z levaki... ko te be rabijo več odpadeš ko knof.... zdej jim naj panpol glasov odpišejo pa pred parlament postavijo...
Odgovori
0 0
Holy50
22. 07. 2026 17.38
Treba je biti v DZ in šteti do 46. Pri Vesni se še niso naučili kaj pomeni koalicija.
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+2
2 0
galambszar
22. 07. 2026 17.38
Spomeniki ostajajo revolucija(Levica)gre naprej.
Odgovori
0 0
bohinj je zakon
22. 07. 2026 17.37
Naj vprašajo Kordisa.
Odgovori
0 0
Pegasus2
22. 07. 2026 17.37
Fotopubovci ne dajte se ,Vesna se je JJju prodala 🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
Dragica Cegler
22. 07. 2026 17.35
Če se Golob v začetku mandata nebi obnašal tako narcisoidno in sovražno do desnih strankb se pivezal s katero,brcnil v rit Mesca in Asto,bi se danes bil PV.
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+2
2 0
Rudar
22. 07. 2026 17.43
Pa je le prišel trenutek ko se strinjam s tabo. Plusa ti ne dam, da se ne razvadiš. Kar tako naprej.
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0 0
smetilka
22. 07. 2026 17.31
a da bi bli skrajni levičaji avtoritarne sorte? nikoli, nemogoče!
Odgovori
+2
3 1
Hribovito2020
22. 07. 2026 17.31
Počasi razpada
Odgovori
+2
3 1
Rudar
22. 07. 2026 17.27
Če se Golob ne bi zapletel z Levico bi bil zdaj še vedno na oblasti.
Odgovori
+4
6 2
zibertmi
22. 07. 2026 17.36
ti si pa razgleda do amena.če janša nebi bil tolk pokvarjen,preko izraelcev in dobaviteljev bencina nebi vplivan na volitve, bi bil opozicija,plačal je stevanoviču,ki se ga bo v prvi priliko znebil.skupaj nebi zbral s nsi vred in demokrati 40 glasov
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-2
0 2
lokson
22. 07. 2026 17.38
Pa kje ti spiš, kje??
Odgovori
0 0
SLObunkeljn
22. 07. 2026 17.26
Pričakovano.
Odgovori
+4
4 0
Antena
22. 07. 2026 17.22
Levica, sramota za Slovenijo. Bila in bo
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+9
10 1
Jani.
22. 07. 2026 17.19
Levica bedniki, kaj pa drugega od komunjare za pričakovat, da bojo Vesni pustili zraven. Samo izkoristili so jih za lastne interese. Oblast je noro opojna.
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+10
10 0
Vera in Bog
22. 07. 2026 17.17
Simpatična Asta Vrečko ima tako lep pogled 🤣🤣🤣
Odgovori
+6
6 0
dron
22. 07. 2026 17.29
Si to ti plastični mister ihanske farme🤣
Odgovori
0 0
jugatneme
22. 07. 2026 17.35
Vera, Bog in Asta pa ja ne gredo skupaj....
Odgovori
+1
1 0
YouRangMyLord
22. 07. 2026 17.16
Še en dokaz, kako podlasičarska sta Lukec in njegova škorčevka Asta.
Odgovori
+12
13 1
zibertmi
22. 07. 2026 17.16
vsi so upali ,da bodo koalicija,žal so opozicija.tudi meni je in večini kolikor toliko razgledanim ljudem v sloveniji
Odgovori
-3
4 7
Groucho Marx
22. 07. 2026 17.19
Lol... Kdor verjame mesečniškim obljubam, je pa res za luno.
Odgovori
+7
9 2
zibertmi
22. 07. 2026 17.39
je nekaj pozitivnega pokazan na področju gospodarstva.ohranili smo dvig minimalnih plač in božičnic,rešil je že potopljeno invalidsko podjetje,kaj je pa janez v 36 letih naredil,razen kar je dal v svoj žep
Odgovori
0 0
galambszar
22. 07. 2026 17.42
zibertmi spet praznina okoli tebe.
Odgovori
0 0
zavetnik
22. 07. 2026 17.16
Koliko mandatov je dobila na volitvah Vesna 10 ali več?
Odgovori
+3
3 0
jugatneme
22. 07. 2026 17.10
Se pravi, da levica z Lukcem in Vrečko skupaj več nimajo zadosti niti za prag hrama....bodo delali družbo Jelinčiču in Socialistom
Odgovori
+11
11 0
supergigi
22. 07. 2026 17.10
Nekako logično se zdi delovanje Levice, glede na to, da Vesna nima izvoljenega poslanca. Sicer pa so samo pomagali Levici, da je dosegla boljši rezultat na volitvah.
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+8
8 0
vednokontra
22. 07. 2026 17.05
Majhna skupina skrajnežev je vsilila skrajno totalitarno idejo narodu in si z brutalnostjo prisvojila oblast za 55 let. Nova skupana skrajnežev, podprta z FDV jevskimi kaviar komunisti vsiljuje isto destruktivno in uničujočo idejo ponovno, s tem pa ne izbira sredstev ali načinov. Nesposobnost in isprijenost so dokazali v prejšnjem mandatu in Foto.... bu. Kako pozno so v Vesni spoznali staro partijsko resnico, da revolucija žre lastne otroke.
Odgovori
+17
19 2
vlahov
22. 07. 2026 17.07
To je resnica.
Odgovori
+5
6 1
pstwojnc
22. 07. 2026 17.24
Ki se dobi ta roba? Jaz bi tudi
Odgovori
-1
0 1
Groucho Marx
22. 07. 2026 17.30
Pst, kar pri mesečnikih se postavi v vrsto.
Odgovori
+1
1 0
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