Razkol v stranki DOM: letijo očitki o seksizmu, skrivalnicah in prevarah

Kmalu za tem, ko so na evropskih volitvah z 1,7 odstotka glasov doživeli fiasko in ko kljub visokoletečim besedam o suverenizmu in navezavah na Matea Salvinija niti za hip niso ogrozili rezultata konkurenčne SDS, je v Domovinski ligi počilo.

"To je stranka enega človeka, oziroma hlapec SDS-a, bi jaz rekla," pravi Lucija Ušaj, podpredsednica stranke. A predsednik DOM-a Bernard Brščič ji je vrnil žogico: "Dejansko se je izkazala za žensko – razočarano gospodinjo – ki želi prevzeti vladanje."

Ljubljanska odvetnica, znana po ostrih, pogosto nestrpnih in skrajno konservativnih stališčih, prav tako pogosto "jedkemu" predsedniku stranke očita, da vse sledi ustanavljanja stranke DOM vodijo k Janezu Janši.

"Sej mi je kar nerodno priznati, da je zaposleni v SDS, glavni informatik SDS-a upravljal in bil edini skrbnik – oziroma trije SDS-ovci – naše spletne strani in imel edini tudi dostop do spletne strani in do elektronske pošte," pravi Ušajeva.

A ekonomist, zaposlen v državnem Elesu, te očitke ostro zanika. "Če bi bil kriterij nečlanstvo v SDS, je prva oseba, ki bi morala zapustiti DOM, gospa Ušajeva. Mislim, da ima 20 let staža v SDS-u," je dejal.