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SLOVENIJA ODLOČA 2026

Razkol v Svobodi? Golob ni poklical Boštjančiča, Šarec pri Mescu

Ljubljana, 16. 11. 2026 19.57 pred 15 minutami 2 min branja 11

Avtor:
Kaja Kobetič
Golob in Janković

Ali so lokalne volitve razkrile razkol v Gibanju Svoboda? Zakaj prvak stranke Robert Golob ni niti poklical Klemna Boštjančiča? Zakaj je Marjan Šarec obiskal Luko Mesca in zakaj sta se na listi Zorana Jankovića za mestni svet znašla kar dva poslanca Svobode?

Četudi je za župana kandidiral drugi človek stranke, je ljubljanski štab Gibanja Svobode rezultate pospremil brez prvaka stranke. Kot je dejal Klemen Boštjančič, se z Robertom Golobom nista slišala. 

Podporo njegovemu nasprotniku je sinoči izrazil evroposlanec Svobode. Marjan Šarec je dejal, da bo zelo vesel, če bo Luki Mescu uspelo.

Za Boštjančičevega protikandidata sta kandidirala tudi dva poslanca Svobode. "Mi je pa zelo žal in bi si želela, da bi bili vsi poslanci na naši listi za mestni svet," je povedal Lucija Tacer Perlin.

In medtem ko se Golob nikoli ni jasno opredelil, katerega kandidata bo na volišču obkrožil, pa dvoma ni puščala njegova soproga. "Nisem prepričan, ali bo ta podpora več glasov prinesla meni ali gospodu Jankoviću," pa je dejal Boštjančič.

Po - za marsikoga - nepričakovanih potezah članov Svobode, pa Robert Golob danes - poleg Stevanovića kot edini predsednik parlamentarne stranke - ni stopil pred kamere.

Kako gre to razumeti? Kot pravi Matej Grah, generalni sekretar stranke: "Čisto preprosto. Lokalne volitve Svobode sem vodil sam kot generalni sekretar. Ko se se bo predsednik odzval, se bo odzval, ko bo imel vse podatke."

Pa so ljubljanske volitve vendarle razkrile prve razpoke v Svobodi? "Mogoče smo pa uspešni, ker imamo v vseh štabih svoje ljudi. Imamo različna mnenja, kar spoštujemo in predvsem cenimo." Dejal je, da v stranki obstaja enotnost o tem, kako morajo odločati šestega decembra. "Po tem boste lahko spet spraševali kakšne frakcije. Jih ni."

Kaj pa meni Šarčev predhodnik, Klemen Grošelj, ki se je od vnovične kandidature za evroposlanca moral - kot trdi - posloviti prav zaradi nesoglasij z Zoranom Jankovićem? "To je za stranko v pogojih, ko sta dva centra moči, ko imamo dva človeka, ki želita upravljati s to stranko, praktično dolgoročno nevzdržno in bo pripeljalo do nekega konflikta."

Janez Janša meni, da "gre za eno tako kaotično širšo družino na levi strani". Večni vodja SDS strankarsko dogajanje na levici primerja z dogajanjem pred 20 leti in razkrojem LDS, ki je sicer beležila daljši in močnejši primat od Svobode. 

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svoboda razkol golob

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KOMENTARJI11

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Castrum
16. 11. 2026 20.13
Torej, Roberto je šel k svoji kraljici Zokitu?
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0 0
progresivnidaveknastanovanja
16. 11. 2026 20.12
Raje študira kje bi kakšen milijon spet ukradel, sedaj ko ni gen.a in korupcije...pa še zapor mu grozi.
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+1
1 0
Banion
16. 11. 2026 20.12
tudi ta svoboda bo počasi zamrla kot so vse na hitro ustanovljene instant stranke
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+1
1 0
2mt8
16. 11. 2026 20.12
Svoboda je zgolj franšiza Jankovićeve liste na državnem nivoju. Janković je gazda, on je v resnici iz ozadja vodil Goloba in njegove vladne ukrepe
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0 0
Mclaren
16. 11. 2026 20.12
Kaj iščete zgodbe tam, kjer jih ni?
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0 0
Pajki
16. 11. 2026 20.11
Pa tipicna strankarska zgodba na levi.
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0 0
Kod.
16. 11. 2026 20.10
Ja nič,eni bodo v senci drugi na dežju😁
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0 0
odpisani zasedli vlado
16. 11. 2026 20.06
Golob ni poklical boštjanćića,ker ga je tina polila z kanto vode boštjanćić bi ga pa silil naj poletita na kratek izlet.Seveda golobu z mokrim perjem ni bilo za tako zabavo katera je orgazem boštjanćića.
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+1
1 0
Vera in Bog
16. 11. 2026 20.03
In to so bili naši rešitelji ?
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+0
1 1
Castrum
16. 11. 2026 19.59
Tole sem napisal prejle:
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+2
2 0
Castrum
16. 11. 2026 20.00
Glede na vse kar se dogaja, tako sodno pravno kot tudi drugače, si upam trditi da čez leto in pol stranke Svoboda v tej obliki ne bo več. Moja napoved - od teh poslancev jih bo večina ali prebegnila v levico/SD, ostalih par pa bodo nepovezani.
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+2
2 0
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