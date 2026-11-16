Razkol v Svobodi? Golob ni poklical Boštjančiča, Šarec pri Mescu

Četudi je za župana kandidiral drugi človek stranke, je ljubljanski štab Gibanja Svobode rezultate pospremil brez prvaka stranke. Kot je dejal Klemen Boštjančič, se z Robertom Golobom nista slišala.

Podporo njegovemu nasprotniku je sinoči izrazil evroposlanec Svobode. Marjan Šarec je dejal, da bo zelo vesel, če bo Luki Mescu uspelo.

Za Boštjančičevega protikandidata sta kandidirala tudi dva poslanca Svobode. "Mi je pa zelo žal in bi si želela, da bi bili vsi poslanci na naši listi za mestni svet," je povedal Lucija Tacer Perlin.

In medtem ko se Golob nikoli ni jasno opredelil, katerega kandidata bo na volišču obkrožil, pa dvoma ni puščala njegova soproga. "Nisem prepričan, ali bo ta podpora več glasov prinesla meni ali gospodu Jankoviću," pa je dejal Boštjančič.

Po - za marsikoga - nepričakovanih potezah članov Svobode, pa Robert Golob danes - poleg Stevanovića kot edini predsednik parlamentarne stranke - ni stopil pred kamere.

Kako gre to razumeti? Kot pravi Matej Grah, generalni sekretar stranke: "Čisto preprosto. Lokalne volitve Svobode sem vodil sam kot generalni sekretar. Ko se se bo predsednik odzval, se bo odzval, ko bo imel vse podatke."

Pa so ljubljanske volitve vendarle razkrile prve razpoke v Svobodi? "Mogoče smo pa uspešni, ker imamo v vseh štabih svoje ljudi. Imamo različna mnenja, kar spoštujemo in predvsem cenimo." Dejal je, da v stranki obstaja enotnost o tem, kako morajo odločati šestega decembra. "Po tem boste lahko spet spraševali kakšne frakcije. Jih ni."

Kaj pa meni Šarčev predhodnik, Klemen Grošelj, ki se je od vnovične kandidature za evroposlanca moral - kot trdi - posloviti prav zaradi nesoglasij z Zoranom Jankovićem? "To je za stranko v pogojih, ko sta dva centra moči, ko imamo dva človeka, ki želita upravljati s to stranko, praktično dolgoročno nevzdržno in bo pripeljalo do nekega konflikta."

Janez Janša meni, da "gre za eno tako kaotično širšo družino na levi strani". Večni vodja SDS strankarsko dogajanje na levici primerja z dogajanjem pred 20 leti in razkrojem LDS, ki je sicer beležila daljši in močnejši primat od Svobode.