Razkošje zgodnjih prijav: v Kompasu praznujejo poletje

Da potniki doživijo kaj posebnega in da raziskujejo ta naš svet na tisoč in en način, skupaj s svojimi potniki, in vedno s kompasom.

Izbira je pestra in raznolika in ponuja od družinsko razigranih počitnic v Kompasovih klubih do mirnejših za seniorje, zaljubljenih za pare, pa za tiste, ki se samo radi prepustijo vonjem in okusom poletnih dni in noči na Mediteranu ali Jadranu ali pa so aktivni tudi na počitnicah in radi lovijo veter v jadra. Vse to in še več ponujata oba kataloga. Niso pozabili niti na tiste, ki gredo na počitnice s svojimi hišnimi ljubljenčki.

Prav posebej pa je pomembno RAZKOŠJE ZGODNJIH PRIJAV, ki ponuja številne ugodnosti in popuste, otroci počitnikujejo tudi brezplačno, ki jih ne gre zamuditi. Največje ugodnosti prinaša zgodnja prijava do 31. 12. 2022 in v Kompasu pravijo, da je potovanje lahko najlepše obdarovanje.