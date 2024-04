Razkrili najvišje plače zaposlenih v UKC Ljubljana na vrhuncu epidemije

Portal Necenzurirano je objavil seznam najvišjih plač zaposlenih na UKC Ljubljana v decembru 2020, na vrhuncu drugega vala epidemije covida-19. Do njega so prišli šele po odredbi sodišča, naša največja bolnišnica ga je namreč kar tri leta skrivala.

Poleg omenjene so decembra 2020 več kot 20 tisoč evrov izplačila dobili še štirje zdravniki. Med njimi so trije z infekcijske klinike, ki je bila med epidemijo najbolj na obremenjena, dva pa prihajata z interne.

Ista zdravnica se je znašla tudi na samem vrhu seznama tistih, ki so prejeli največ koronskih dodatkov. Objavila ga je Mladina , tudi oni pa so do imen prišli šele po posredovanju upravnega sodišča.

December 2020 je bil mesec, ko so zaposleni v UKC Ljubljana zaradi covidskih dodatkov prejeli rekordne zneske, poroča Necenzurirano. Skupaj kar 33 milijonov evrov, dodajo in za primerjavo navedejo, da je to 74 odstotkov več kot septembra istega leta. Samo za dodatke je šlo težko predstavljivih 12,5 milijona evrov.

Na seznamu najdemo tudi infektologinjo Matejo Logar. Znašla se je med 33 zaposlenimi, ki so decembra 2020 prejeli od 15 do 20 tisoč evrov bruto. Poleg (skromnih) 2500 evrov bruto redne plače je prejela še skoraj 7000 evrov covidskega dodatka in skoraj toliko denarja za nadurno delo. Skupaj 17.728 evrov bruto. Ob tem je našla tudi čas za redno pojavljanje v medijih, marca 2021 pa je postala tudi vodja svetovalne skupine za covid-19. Njene predhodnice na tem mestu Bojane Beović ni bilo med sto najbolje plačanimi. Na stotem mestu se je sicer znašel zdravnik s 13.013 evri bruto.

Pred Logarjevo se je z 18.581 evri bruto na 11. mesto lestvice najbolje plačanih decembra 2020 uvrstila Natalija Planinc Strunjaš z infekcijske klinike. Gre za zdravnico, ki je po podatkih Mladine skupno prejela skoraj največ koronskih dodatkov, kar 59.100 evrov. Več so jih nakazali le prej omenjeni Tadeji Kotar. Še en infektolog Tomaž Vovko, ki je samo s covidskimi dodatki zaslužil 58.626 evrov, je decembra prejel 18.985 evrov bruto plače.

Oba sta decembra 2020 zaslužila več kot vodja intenzivne terapije na infekcijski kliniki Matjaž Jereb, ki mu je na račun kapnilo 15.993 evrov bruto. Predstojnica infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc je decembra 2020 prejela 13.332 evrov bruto, kar jo uvršča na rep lestvice. Na njej pa ni takratnega generalnega direktorja UKC Ljubljana Janeza Poklukarja, ki se je, kot poroča Necenzurirano, s 6777 evri bruto plače uvrstil na 1101. mesto med vsemi zaposlenimi.

Anesteziolog Bojan Kon t estabile, ki je pred časom razburil z izjavo, da čistilka zasluži več kot on, je dobil 14.960 evrov, polovico je predstavljal covidski dodatek. Necenzurirano ob tem dodaja primerjavo: 338 strežnic v UKC Ljubljana je v povprečju prejelo dobrih 1700 evrov bruto, od tega 700 evrov dodatkov.

Kot dodajajo, je med prvimi stotimi na lestvici še ena članica glavnega odbora Fidesa, in sicer anesteziologinja Anita Mrvar Brečko, ki je zaslužila dobrih 14.000 evrov bruto. S 13.400 evri pa se je na njem znašel tudi urgentni radiolog Milenko Stanković, ki vodi izpostavo sindikata v UKC Ljubljana.

UKC Ljubljana je poimenski seznam dolgo skrival, k objavi jih je prisililo šele upravno sodišče, na katerega so se obrnili, da bi izpodbijali odločbo informacijske pooblaščenke. Izgovarjali so se, da bi javna objava plač njihovih zaposlenih lahko ogrozila tudi življenja pacientov. Kako? Zaposleni bi bili deležni negativnih odzivov okolice, bili bi stigmatizirani, to pa bi "ključno negativno vplivalo na izvrševanje delovnih nalog", zaradi česar bi bilo posledično "ogroženo tudi življenje in zdravje ljudi, ki so nujno potrebni obravnave v ordinacijah tožeče stranke", so zatrjevali v UKC Ljubljana.

Plače zaposlenih v javnem sektorju so sicer javni podatek, UKC Ljubljana pa se v celoti financira iz javnih sredstev.

Stroški dela v UKC Ljubljana so leta 2020 znašali 354 milijonov evrov in predstavljajo daleč največji delež odhodkov, izhaja iz letnega poročila naše največje bolnišnice. V primerjavi z letom prej, ko so ti stroški znašali 283,6 milijona evrov, so se povišali za 70,4 milijona oziroma skoraj četrtino. 45,2 milijona je bilo izplačil dodatkov za omilitev posledic epidemije covida-19.

Letni strošek dela na zaposlenega je bil 7732 evrov višji kot v letu 2019 ali v povprečju 644 evrov mesečno na zaposlenega več. "Plače za redno delo z dodatki in nadomestili predstavljajo 55,4 odstotka celotnih stroškov dela (brez izplačil dodatkov zaradi epidemije covida-19). Za tiste, ki so bili zaposleni v UKC Ljubljana tako v letu 2019 kot 2020, je znesek dodatkov zaradi epidemije višji za 43 milijonov evrov," še lahko preberemo v omenjenem letnem poročilu.