Razkrita je skrivnost, kako do sijoče kože

»Imam izredno občutljivo kožo in vedno težko kupujem negovalne izdelke, ki ne bi dražili kože. Ko sem začela uporabljati naravno kremo za obraz Lux-Factor 4D Hyaluron, sem nehala preizkušati druge, saj izjemno blagodejno vpliva na moje težave s kožo. Zaradi narave svojega dela si pogosto nadenem veliko ličil in lahko zelo draži kožo. Kremo nanesem hitro, lepo se razmaže in hitro vpije, moja koža pa je po njej gladka, čvrsta, prožna in sijoča.«

Sanja Grohar

»Krema Lux-Factor 4D Hyaluron skrbi, da je moja koža nahranjena in napeta, še posebej v zimskih dneh, ko sem nenehno izpostavljena menjavanju toplega in hladnega zraka.«

Ula Furlan

»Takojšni botox učinki in mlad videz po enem nanosu? To ne. Kar je tudi normalno. V bistvu bi me zadeva, ki v nekaj trenutkih zategne do vidnih sprememb - prestrašila. Nima vonja, fino se maže in je prijateljica z vsemi drugimi produkti, ki jih dnevno uporabljam za svoj "le face". Tako da - zaenkrat check. Definitivno dajem kremo 4D HYALURON v svoj vsakodnevni ritem.«

Zakaj je krema Lux-Factor 4D Hyaluron tako učinkovita?

Vsebuje le naravne sestavine, hialuronsko kislino evropskega izvora, ki je popolnoma varna za uporabo in ne povzroča alergijskih reakcij. Krema 4D Hyaluron je primerna za vse tipe kože, je dermatološko testirana in klinično potrjena. Njena najboljša lastnost pa je, da vsebuje kar 5 izdelkov v 1. Namesto uporabe dnevne in nočne kreme, kreme proti gubicam, podlage za dolgo obstojen make-up in vlažilne kreme, lahko uporabljate le en izdelek, tako pa prihranite čas in denar.