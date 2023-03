Razkrita zamolčana skrivnost uspešnežev: Brezplačna štiridnevna delavnica

Če imate otroke, še posebej najstnike, vam bodo znanja coachinga pomagala, da boste v tem zanimivem obdobju življenja lažje shajali z njimi. Otroka boste velikokrat lahko z vprašanji pripeljali do tega, da bo vašo idejo sprejel za svojo. In ne pozabite, dragi starši, da bo tudi obdobje najstništva nekoč minilo. Do takrat vam bodo znanja coachinga in coaching vprašanja lahko glavno orodje za preživetje.

Ko se moški in ženska spoznata in stopita v partnerski odnos, se navadno zgodi kemija, privlačnost. Ljudje pred vstopom v partnerski odnos običajno ne naredijo analize vrednot, prepričanj, da bi našli ujemanje. Ravno nasprotno. Danes poznamo pare, kjer sta mož in žena kot dan in noč, povsem različna. Včasih bolj različna ne bi mogla biti. Znanja coachinga lahko zmanjšajo te razlike, povečajo razumevanje in strast v odnosu, vendar pozor: Tudi z vsemi znanji coachinga ne boste nikoli 100 % razumeli partnerja, pomagala pa vam bodo, da boste znali sprejeti različnost.

Veliko prodajalcev ne razume, da se odgovor za prodajo skriva v kupcu in v razumevanju, kakšen problem sploh ima kupec in kako mu ponujeni produkt oziroma storitev lahko pomaga rešiti ta problem. Prodajalci, ki ne uporabljajo znanj coachinga, prehitro in napačno zaključijo prodajo. Prehitri zaključki ali zaključki prodaje z nepopolno sliko ubijejo prodajo in uničijo odnos. Glavna lastnost uspešnih prodajalcev je, da obvladajo proces coachinga in imajo radi prodajo.

Dobra vprašanja so ključ do vašega uspeha na kateremkoli področju življenja. Dobra vprašanja vodijo v dobre odgovore, slaba vprašanja vodijo v slabe odgovore. Peter Drucker je nekoč dejal, da največje napake niso posledica slabih odgovorov, temveč je zelo nevarno postavljati napačna vprašanja.

- katera so dobra vprašanja, ki vodijo k rezultatom, in katera so slaba vprašanja, ki vas omejujejo ali celo zavirajo uspeh,

Področje št. 4: Dober govornik je dober coach.

Če morate kdaj nastopati v javnosti, če morate kdaj predavati, učiti druge, boste z uporabo prvin coachinga naredili predavanje, komunikacijo bistveno bolj interaktivno. Danes učim coache, kako lahko z uporabo petih ključnih vprašanj izvedejo celodnevno delavnico znotraj podjetja. Dober komunikator, dober predavatelj vedno uporablja tehnike coachinga, da se poveže s publiko, da izboljša prvine svojega nastopa in lažje doseže cilj predavanja.

Področje št. 5: Dober vodja je dober coach.

Najboljši vodje so tisti, ki poleg mentoriranja, poleg prenosa znanj postavljajo dobra vprašanja, namesto da ves čas delijo le nasvete in odgovore. Avtoritativni in centralizirani način vodenja je že zdavnaj mimo. Ko pride sodelavec k vam v pisarno in vas vpraša: Kaj naredimo? mora biti vaše prvo vprašanje: Kaj bi vi storili? S tem ko boste kot vodje postali coachi, boste v svojo okolico privlačili uspešnejše sodelavce in tudi razvijali samostojne in samoiniciativne člane svoje uspešne ekipe.

Področje št. 6: Dober učitelj je dober coach.

Včasih je veljalo, da učitelji v šoli povedo snov, učenci pa se morajo to naučiti. Danes vemo, da je proces učenja veliko več kot to. Če delate na področju vzgoje in izobraževanja, vam bodo znanja coachinga omogočila bistveno boljše učne rezultate pri vaših učencih.

Področje št. 7: Dober trener je dober coach.

Tim Gallway, ki velja za enega od očetov coachinga, je že v 70-ih letih ugotovil, da lahko trener s postavljanjem pravih vprašanj igralcem pomaga doseči izjemne rezultate. Prav zaradi tega ni naključje, da so se naših delavnic udeležili mnogi uspešni športniki in trenerji, kot so Sara Isakovič, Dejan Zavec, Ante Šimundža, Matjaž Kek, Urša Kragelj in drugi. Za vse, ki ste športniki in trenerji športnikov, od najmlajših vse do vrhunskih, je coaching nepogrešljiva veščina.