Slovenija

Razkrite podrobnosti izjav poslancev Resnice o domnevnem podkupovanju

Ljubljana, 21. 05. 2026 20.53 pred 36 minutami 4 min branja 52

Avtor:
STA M.V.
Zoran Stevanović

Razkritih je nekaj več podrobnosti izjav poslancev Resnice, ki jih je predsednik DZ Zoran Stevanović posredoval tožilstvu in naj bi popisovale poskuse podkupovanj. Še najbolj konkreten je bil Aleksander Štorek, ki opisuje srečanje s predsednikom Kajakaškega kluba Celje Dušanom Kondo. Ta poskus podkupovanja zanika.

Tarče poskusov podkupovanj naj bi bili poslanci Resnice Nedeljko Todorović, Boris Mijić in Aleksander Štorek. Po navedbah vodje poslanske skupine Katje Kokot naj bi jim iz leve politične opcije ponudili visoke zneske za prestop v drugo politično opcijo.

Poslanec Štorek, sicer upokojeni slikopleskar iz Celja, je po navedbah oddaje Tarča na Televiziji Slovenija v svoji izjavi zapisal, da ga je najprej na kavo povabila poslanka Svobode Janja Sluga, a da ga ta ni vabila k prestopu, niti mu ni ponujala česarkoli. Dan pozneje pa ga je, kot po navedbah televizije piše Štorek, poklical Konda. "Dne 15. aprila me je poklical in prosil, da se dobiva na Špici in da mi mora povedati nekaj nujnega. Rekel mi je, da mi ne bi smel povedati, pa mi mora povedati, da ima vabilo od Andreja Ribiča. Šlo je za prestop - da že imajo dva naša poslanca in da potrebujejo še enega. Potem mi je začel razlagati o denarju, da lahko dobim večjo vsoto denarja, hišo, avto."

Štorek in Konda naj bi se dobila dan pozneje v kajakaškem centru na Špici. Pozneje pa naj bi mu Konda po telefonu poslal sporočilo: "Sandi, prespi vse skupaj, oglasi se jutri do ene. Naredimo na Špici svetovni kajakaški center. Vse sem ti danes povedal. V Janševi vladi s Šrotom kot ministrom za okolje in prostor tega ne bo. Morda se sploh ne zavedaš, da si nehote postal ključ marsičesa, ključ do velikih stvari vsaj za mene in moje kajakaše. Vse to zaenkrat veva samo midva. Odloči se po svoji vesti."

Konda je ekipi Tarče po telefonu potrdil sestanek s poslancem. Zatrdil pa je, da nikoli nista govorila o denarju. "Rekel sem mu samo, da bi nam bolj pasalo, da Golobova vlada ostane, ker bomo lažje kajakaško progo zgradili."

Zoran Stevanović
Zoran Stevanović
FOTO: Bobo

 Za N1 pa je Konda dejal, da ni skrivnost, da si že več kot deset let prizadeva za izgradnjo moderne kajakaške proge na Savinji in da je Štoreku med pogovorom rekel, da lahko kot celjski poslanec zdaj tudi on pomaga pri teh prizadevanjih. "Rekel sem mu tudi, da upam, da bo Resnica šla s sedanjo opcijo, kar je takoj po volitvah pomenilo z Golobovo opcijo, ker je tudi Golob kajakaš in je bil na Špici, in ker je šef uprave Darsa Andrej Ribič predsednik Kajakaške zveze Slovenije," je dejal. Ob tem je zatrdil, da sam ni član nobene stranke.

Ribič pa je za Tarčo pojasnil, da s Kondo ni nikoli govoril o tem, kar piše Štorek, in da za tega poslanca sploh še nikoli ni slišal. Za N1 pa je dodal, da ni ne njemu ne kateremukoli drugemu poslancu posredno ali neposredno ponujal česarkoli. "Če se bo to nadaljevalo, bom vložil tudi tožbe," je dejal za N1.

Po informacijah ekipe Tarča druga dva poslanca ne omenjata, od koga naj bi prišla domnevna ponudba podkupnine. Todorović naj bi zapisal, da so ga kakšen teden po volitvah povabili v lokal Baraka v Štepanjskem naselju. "Na samem sestanku mi je bila ponujena finančna korist od starejšega gospoda, ki je podpornik leve opcije. Njegove besede so bile, parafraziram: 'Meni je bilo sporočeno, da tebi sporočim, da lahko za podporo Svobodi dobim, kakorkoli želim'."

"Kakšnih 7-10 dni za tem pa so, prav tako iz levega pola, poslali družinskega prijatelja, ki je članu moje družine sporočil, da za sodelovanje, parafraziram, dobim, kar hočem in naj sam napišem cifro in način, kako, kje in v kateri državi to realiziramo," še povzema Tarča.

Poslanec Mijić pa je v svoji izjavi napisal: "21. 4. 2026 se je v Ljubljani določeni gospod oglasil pri mojem prijatelju. Po navedbah prijatelja je omenjeni gospod ponujal denar za prestop v politično stranko Svoboda."

Na Komisiji za preprečevanje korupcije so medtem za N1 pojasnili, da bi moral poslanec Štorek takšen lobistični stik, kot ga je za N1 opisal Konda s celjske Špice, prijaviti. Mu pa tega ni treba storiti, če se je ta pogovor zgodil še pred potrditvijo poslanskih mandatov, ker Štorek v tistem trenutku formalno še ni bil funkcionar.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Vselepo
21. 05. 2026 21.52
Ja krivi so ti kateri podkupnine niso vzeli, tako pravijo levicarji, pokvarjenost Golobnjaka ne pozna meja.......
Pajo_36
21. 05. 2026 21.52
Kakšen avto in hišo pa dobiš? Sam prašam, za frenda..... Joj Stevanović je pameten...nič delal nikol a avto ima za 110 jurjev....pa kako terasasto stanovanje v kranjski novogradnji.... le odkod? Dejte protiudarec, kaj še čakate....
JoskoP
21. 05. 2026 21.52
Prjatu mi reku da mu je njegov prjatu povedu da mu je neki reku sam da se ne spomne več.
komakorzikanec
21. 05. 2026 21.51
Nimam besed. Le to lahko rečem: jugovačka posla.
Andres
21. 05. 2026 21.49
Gostilniske debate se interpretirajo kot podkupovanje. A je kdo prisel s kufrom gotovine na sestanek in ga odprl? Glede na prebrano... pravljice za lahko moc.
Rothschild1
21. 05. 2026 21.48
Levicarski skrajnezi podkupujejo z drzavnim denarjem. Kako pokvarjeno...bljak
Fluxx
21. 05. 2026 21.50
S kavico?
Kakosmodanes
21. 05. 2026 21.48
Se spomnite posnetka sendviča, med korono ?
r h
21. 05. 2026 21.48
Golob je bolnik na kubik, ki se zdravi z virusom Mesecem
Fluxx
21. 05. 2026 21.47
Za šankom ga je en hotu s pirom podkupit haha. Pa dajte no.
Plaedian
21. 05. 2026 21.47
vrača se invazija balkanske populacije vendar tokrat brez njihove tradicionalne kulinarike
Kritikizstajerske
21. 05. 2026 21.46
hahaha jansev poskus preusmeritve potornosti in to preko svojega podpornika srba... ne mores verjet kako se zalaznivec lahko nizko spusti
romanjenko
21. 05. 2026 21.48
Se strinjam
Rdečimesečnik
21. 05. 2026 21.46
To je svoboda neomejeno ukradenih miljonov
Anion6anion
21. 05. 2026 21.44
Pričala, rekla , kazala...
scipio
21. 05. 2026 21.44
Te #uknjene države se ne da več od#ukniti. Nima Hamletov, zato pa mnogo MacBethov.
Naiven_od_rojstva
21. 05. 2026 21.44
Kaj vse bi poskusili odhajajoči z oblasti. Zloraba Sove in policije, neke ustavne pritožbe, medijski spini. Pa kdo temu verjame? Kot državljan samo vem,da sem v času Golobove vlade moral globoko seči v žep za gorivo, da o avtocestah ne govorim.
Kritikizstajerske
21. 05. 2026 21.47
ti kar glej noro tv naprej😂
Rožle Patriot
21. 05. 2026 21.44
Kdo je ponujal sedemmestne številke denarja poslancem Resni.ce za prestop na levo stran? ___________________ Kdo neki le ... Gen-i .. in njihov "Čudežni deček" !!!
Desniprepad
21. 05. 2026 21.47
mogoče je bil kakšen kockar iz izraela
Kakosmodanes
21. 05. 2026 21.43
So levi rekli, da bi to moral prijaviti takoj. Po dveh dneh je vse prišlo v javnost. Ali ni to še v postopku. Sprašujem se koliko je zaslužil ta, ki je iz tožilstva podal informacijo ?
matjaz mravlak
21. 05. 2026 21.42
upam da vas sedaj ko bo Jj na vladi vse spravi v zapor!!
Desniprepad
21. 05. 2026 21.46
najprej naj gre kar sam
Rožle Patriot
21. 05. 2026 21.42
Ma ne vem no, ... za njih ni bila dovolj Black Cube - oz skrivni posnetki ??!! .... kaj bodo spet rekli, da jih je hotela podkupiti UI in ne "Svoboda" ... !!!??
poper00
21. 05. 2026 21.41
Stalna taktika SDS in podobnih za tisto kar so najbolj krivi obdolžijo nasprotnike.A kdo od ovc verjame recimo,da je počivalšek šel z Janšo za dobrobit Slovenije.Če kdo to prosim verjame naj mi napiše.
BBcc
21. 05. 2026 21.42
Res je.
Buci in Bobo
21. 05. 2026 21.45
Taktika in ovce ne grejo skupaj ti antijanšist zblojen.
