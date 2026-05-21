Razkrite podrobnosti izjav poslancev Resnice o domnevnem podkupovanju

Tarče poskusov podkupovanj naj bi bili poslanci Resnice Nedeljko Todorović, Boris Mijić in Aleksander Štorek. Po navedbah vodje poslanske skupine Katje Kokot naj bi jim iz leve politične opcije ponudili visoke zneske za prestop v drugo politično opcijo.

Poslanec Štorek, sicer upokojeni slikopleskar iz Celja, je po navedbah oddaje Tarča na Televiziji Slovenija v svoji izjavi zapisal, da ga je najprej na kavo povabila poslanka Svobode Janja Sluga, a da ga ta ni vabila k prestopu, niti mu ni ponujala česarkoli. Dan pozneje pa ga je, kot po navedbah televizije piše Štorek, poklical Konda. "Dne 15. aprila me je poklical in prosil, da se dobiva na Špici in da mi mora povedati nekaj nujnega. Rekel mi je, da mi ne bi smel povedati, pa mi mora povedati, da ima vabilo od Andreja Ribiča. Šlo je za prestop - da že imajo dva naša poslanca in da potrebujejo še enega. Potem mi je začel razlagati o denarju, da lahko dobim večjo vsoto denarja, hišo, avto."

Štorek in Konda naj bi se dobila dan pozneje v kajakaškem centru na Špici. Pozneje pa naj bi mu Konda po telefonu poslal sporočilo: "Sandi, prespi vse skupaj, oglasi se jutri do ene. Naredimo na Špici svetovni kajakaški center. Vse sem ti danes povedal. V Janševi vladi s Šrotom kot ministrom za okolje in prostor tega ne bo. Morda se sploh ne zavedaš, da si nehote postal ključ marsičesa, ključ do velikih stvari vsaj za mene in moje kajakaše. Vse to zaenkrat veva samo midva. Odloči se po svoji vesti."

Konda je ekipi Tarče po telefonu potrdil sestanek s poslancem. Zatrdil pa je, da nikoli nista govorila o denarju. "Rekel sem mu samo, da bi nam bolj pasalo, da Golobova vlada ostane, ker bomo lažje kajakaško progo zgradili."