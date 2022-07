Razkrite strehe, drevo poškodovalo vozilo, gasilci delali pozno v noč

Neurja so nastopila v večernih urah. Močan veter je podiral drevesa in razkrival strehe, meteorna voda je zalila nekaj objektov. Zabeležili so 34 dogodkov, največ v občinah Ljubljana, Železniki in Škofja Loka, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.

Na avtocesti Kozarje – Brezovica je podrto drevje oviralo promet, eno drevo pa je poškodovalo osebno vozilo. Posledice neurij so odpravljali gasilci 19 prostovoljnih gasilskih društev in ene poklicne enote ter delavci drugih pristojnih služb.

V Kozarjah je veter razkril vsaj eno streho, gasilci pa so posledice neurja sanirali pozno v noč.