30 milijonov evrov v Adrii Airways izginilo neznano kam

Adria Airways se je znašla v nezavidljivem položaju, v katerega jo je postavil lastnik 4K Invest. Prodaja je bila takrat predstavljena kot prihodnost za Adrio, kaže pa, da lastnik dolgoročnih načrtov ni imel, vsaj kar se kaže poslovanja družbe. Pojavljajo se tudi primeri, ki jasno kažejo na izčrpavanje družbe.

Nekaj časa smo sledili in raziskovali finančne poti, ki so se dogajale v Adrii Airways. 4K Invest je namreč imel, vsaj za medije, velike načrte za Adrio, a so se ti sproti rušili, oziroma niso bili logični. Zato smo tudi sledili poslovanju in opazili številne nejasne odločitve o prenosu denarja in plačilu računov. Nemški 4K Invest je bil tako ali drugače povezan s številnimi podjetji, ki najemajo letala po Evropi, zato je država v njem videla strateškega partnerja.

Neuradno smo izvedeli, da v finančnem poročilu o poslovanju Adrie Airways za leto 2018 piše, da ima ta okrog 35 milijonov evrov kratkoročnih obveznosti in 14 milijonov evrov negativnega kapitala.

Adria je namreč pod taktirko 4K Invest blestela v posojanju posadk tujim družbam, sami pa so nato najemali letala s posadko vred v Romuniji in drugih evropskih državah. Cena teh najemov ni jasna, je pa bilo jasno sporočilo lastnikov, da njih domače linije in povezave ne zanimajo toliko kot najem dobro izurjene posadke v tujino. Nekajkrat smo si ogledali poti letal in opazili, da so bila Adrijina letala vedno pripravljena za lete po Evropi, medtem ko so lastne lete po Balkanu združevali ali pa jih v zadnjem trenutku odpovedali. Po naših neuradnih informacijah je Adria s strani družb v Star Alliance dobila nekaj milijonov na mesec. Dovolj jasen je podatek, da je polovica flote letela za tuje družbe. Prav tako se je po naših informacijah denar, ki so ga za najem plačevali Lufthansa, Swiss Airlines in drugi, nakazoval tudi na račune, ki niso bili neposredno povezani z Adrio, zato je Adria postopoma izgubljala denar, čeprav je delala dobro (o računih v nadaljevanju). Kratkoročne težave letalske družbe, ki teh težav v preteklosti ni imela toliko časa, so postale stalnica in so leta 2018 izbruhnile v ogromno finančno luknjo. A ta se ne bi smela zgoditi.

Nekaj časa smo sledili in raziskovali finančne poti, ki so se dogajale v Adrii Airways. FOTO: Miro Majcen

Viri v tujini, ki so povezani z določenimi letalskimi družbami, so nas bili pripravljeni usmeriti na nenavadno poslovanje, saj nikomur ni bilo jasno, zakaj je Adria poslovala s takšno izgubo, če pa so njihova letala, ki letijo za Lufthanso, Swiss in druge, zelo zasedena (zasedenost več kot 85-odstotna) in vedno v pogonu. V zgodbo je vpletenih več podjetij, ki se vrtijo okrog 4K Investa in nekdanjih poslovnih partnerjev. 4K Invest prek Adrie izčrpa podjetje v Švici Del razloga oziroma pojasnitev prakse lastnikov Adrie se pravzaprav skriva v prevzemu Darwin Airlinesa, zaradi katerega Švicarji iščejo 10 milijonov evrov, ki so izginili neznano kam, tudi prek Slovenije. 4K Invest je Darwin Airlines kupil z Adrijinim denarjem in predstavil velikopotezne načrte; podjetje so preimenovali v Adria Airways Switzerland, načrti pa so se razblinili v samo nekaj mesecih. Adria je bila obsojena na plačevanje visokih najemnih pogodb za saabe 2000, ki so dolge mesece samevali, v Švici nato pa še v Sloveniji. Letalo, ki ne leti, je ogromen strošek za majhno letalsko družbo. Denar pa je prek Slovenije in zapletenega sistema lastnikov in deležnikov izginil tudi na Malto, kar smo mediji takrat že poročali. Tožilci v Švici so namreč odkrili, da je Darwin Airlines kmalu po prevzemu Adrie na račune v tujini nakazal 1,6 milijona evrov. Navedli so, da je bil razlog prenova in preimenovanje v Adria Airways Switzerland, a jim Švicarji ne verjamejo. Denar naj bi bil namenjen pokrivanju izgub v Adrii, a je po pisanju tožilcev govora o znesku več kot 10 milijonov evrov, zato ni jasno, kam je šel ta denar ali pa je bil samo delno nakazan, saj je Adria v tistem letu večino izgub pokrila prav s prodajo letal in povratnim najemom. Švicarji iščejo razloge, zakaj je del denarja končal na računih, ki nimajo neposredne povezave s 4K Invest, in tudi, da so lastniki izvedli sumljive poslovne prakse, ki so pripeljale do bankrota. Poskus prevzema suhojev in želja, da bi sam Suhoj celo dokapitaliziral Adrio, pa je bila nemogoča, najverjetneje zgolj taktika, da bi si kupili nekaj časa pred upniki.

Denar za Darwin Airlines preko Slovenije in zapletenega sistema lastnikov in deležnikov je izginil tudi na Malto, kar smo mediji takrat že poročali. FOTO: Miro Majcen

Nordica je vse bolj pomemben "partner" Zanimivo je, da je 4K Invest s temi saabi naredil podobno, kot je naredil z Adrijinimi letali. Našel je podjetje, ki jih je bilo pripravljeno odkupiti in takoj prodati nazaj. Adria Airways je tako dobila milijone, ki naj bi jih porabili za širjenje operacij tako doma kot na Balkanu, nekaj mescev kasneje pa so v tišini razglasili insolventnost, denar pa je, domnevajo v Švici, končal na različnih računih, ne zgolj na Adrijinih. Adria oziroma sklad 4K Invest je, če rahlo posplošujemo, izčrpal podjetje Darwin Airlines, Adrii pa so ostali dolg in letala, ki niso bila primerna za številne operacije v Adrii. Ne smemo pa pozabiti, da so samo podjetja okrog Nordice, nekdanjega partnerja Adrie, ki je zelo povezan s skladom 4K Invest, in skandinavskih družb tista, ki lahko ta letala vzdržujejo. Prvi znak, da tudi v Sloveniji nekaj ne poteka, kot bi moralo, je bila prodaja letal, ki so bila v lasti Adrie Airways – in najem teh letal nazaj. S tem si je podjetje kupovalo kratkoročni kapital, saj so za prodajo Bombardierja lahko dobili 20–30 milijonov evrov, isto letalo pa nato najeli nazaj. Že samo s prodajo letal bi Adria dobila več kot dovolj denarnega kapitala, da bi ji zagotavljal poslovanje, na kratki rok je kazalo tudi, da Adria ustavrja dobiček, a denarja je bilo vse manj. Najemne pogodbe pa zdaj Adrio porivajo vse bolj v rdeče številke, lastnikom pa ni preveč mar. Če samo pogledamo primer tretjega letala, ki so ga zasegli Adrii pred dnevi, je jasno, da dolgoročni načrt ni bil v igri. Bombardier CRJ-900 z oznako S5- AAL je mesece sameval brez motorjev na Brniku, nemški lastnik Adrie je trdil, da je pokvarjen, a so ga, po naših informacijah, uporabljali tudi za rezervne dele. Lastnik letala je letalo popravil v nekaj dneh in ga odpeljal, Adria pa je vseskozi plačevala najemno pogodbo za letalo, ki je bilo nevozno. Adrijini projekti v Paderbornu in drugje so bili, po naših informacijah, tam samo zato, ker je lastnik želel pobrati subvencije, ki so bile ponujene. Paderbornu ni ostal dolgo na seznamu destinacij Adrie (kot tudi ne švicarske destinacije od Darwin Airlines). Adria naj ne bi imela dovolj posadk, zato so leteli samo z delom saabov, najemali so tuje posadke, odprtje baze v Paderbornu pa se je premikalo za mesece. Adria je na koncu najela tuja letala, da bi opravljala lete, spreminjala urnike, odpovedovala lete in na koncu, po zgolj treh mesecih, bazo tudi zaprla. Nekateri naši sogovorniki so podvomili, da so subvencije končale na računih Adrie. Letala je Adria najemala od Nordice.

Po naših informacijah se je denar, ki so ga za najem plačevali Lufthansa, Swiss Airlines in drugi, nakazoval tudi na račune, ki niso bili neposredno povezani z Adrio. FOTO: Miro Majcen