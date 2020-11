Razkrivamo dokument, ki ministra Hojsa postavlja na laž, da ni predlagal rušenja NPU

Minuli teden smo razkrili, da je notranje ministrstvo, ki ga vodi Aleš Hojs, pripravilo predlog sprememb policijske zakonodaje, s katerim želijo ukiniti tudi avtonomnost Nacionalnega preiskovalnega urada in funkcijo direktorja. Minister Hojs je dejal, da to ne drži in da ne ukinjajo delovnega mesta direktorja NPU. In da ni res, da bi iz zakona črtali avtonomnost NPU. Objavljamo dokument, ki ministru Hojsu postavlja ogledalo. Da ne govori resnice, mu je pristavil še predhodnik Boštjan Poklukar.

Dokument ministrstva dokazuje točno to, o čemer smo poročali prejšnji teden. Da so predlagali spremembo 21. in 22. člena Zakona o organiziranosti in delu v Policiji, in sicer, da se v 21. členu črta del, v katerem piše, da je NPU pri izvajanju svojih nalog avtonomen.

icon-expand Predlog zakona FOTO: 24ur.com

Prav tako želijo črtati člen, da NPU vodi direktor, torej ukinjajo funkcijo direktorja. Minister Hojs pa vseeno brez dokazov razlaga, da to ne drži. Dokument dokazuje tudi, da spreminjajo še 22. člen, ki se nanaša na prevzem preiskave. Črtati želijo člen, v katerem piše, da direktor NPU predlaga, katere preiskave sumov kaznivih dejanj bodo prevzeli. Po novem bi o tem odločal generalni direktor Policije. Vodenje NPU pa bi prevzel kar prvi mož Uprave kriminalistične policije.

icon-expand Notranje ministrstvo predlaga spremembe v 21. in 22. členu zakona, ki se nanašata na delovanje NPU in na prevzem preiskav. FOTO: 24ur.com

Notranji minister Hojs zavaja tudi z dokumenti prejšnjega ministra Boštjana Poklukarja Ponovno moramo z dokumenti ministru Hojsu dokazovati, da namenoma zavaja s svojimi izjavami. Ne samo, da je za našo oddajo 24ur zanikal, da bi njegovo ministrstvo pripravilo takšne spremembe zakonodaje, ki bi posegale v avtonomnost NPU, napadal nas je in zapisal: "Na 24ur.com so včeraj, kot običajno, spet lagali, kaj vse, da želim z NPU-jem. Priložene so usmeritve ministra Poklukarja iz lanskega leta, iz katerih je razvidno, kdo je želel drugačno umeščenost NPU-ja v odnosu do kriminalistične policije in kako je z avtonomnostjo izbora primerov." Minister priloži še usmeritve Poklukarja, ki pa z našim člankom o tem, da zdaj ukinjajo avtonomnost in direktorja NPU, nimajo prav nobene povezave.

icon-expand Objava Aleša Hojsa FOTO: Aleš

Nekdanji minister Poklukar v teh usmeritvah sploh ne govori o nobeni ukinitvi avtonomnosti NPU, niti ne govori o ukinitvi funkcije direktorja NPU. Hojsovo interpretacijo so objavili še propagandni portali stranke SDS, a je iz objavljenih dokumentov povsem razvidno, kdo v tej zgodbi ne govori resnice.

"V celotnem mandatu vlade Marjana Šarca sem si kot minister za notranje zadeve vseskozi prizadeval za visoko stopnjo avtonomnosti slovenske Policije, njeno profesionalnost in strokovnost. Zavajanja aktualnega ministra, da sem kakorkoli želel zmanjšati avtonomnost ali drugačno organizacijsko umeščenost NPU, niso resnične," se je na izjave Hojsa odzval tudi nekdanji notranji minister Boštjan Poklukar. Naši viri pravijo, da je NPU na podlagi njegovih usmeritev dobil še večjo moč in več odločanja, poleg tega pa naj bi izboljšali sodelovanje med uradom, upravo kriminalistične policije in sektorji kriminalističnih policij na policijskih upravah pri prevzemanju zadev. Da pa v nobenem kontekstu nikoli ni bilo govora, da bi se Nacionalnemu preiskovalnemu uradu krčila pooblastila ali celo jemali avtonomnost in suverenost. Veliko dokazov o tem, kako minister Hojs redno in namerno zavaja s podatki Minister Aleš Hojs je pred kratkim, kot smo že poročali, na seji odbora za notranje zadeve poslancem razlagal, da 70 preiskovalcev na NPU preiskuje 33 primerov, in navajal, da je treba NPU postaviti v takšno kondicijo, da bo upravičil svoj namen. S Policije pa so nam sporočili povsem drugačne podatke – da 50 preiskovalcev obravnava 147 kaznivih dejanj oziroma 59 zadev. Do enakih razhajanj s Policijo je prišlo tudi v primeru poslanskega vprašanja poslanca SD Predraga Bakoviča, ali si je kriminalist NPU res izposodil 6 tisoč evrov za navidezni odkup droge v policijski preiskavi, ki jih nikoli ni vrnil. Minister Hojs mu je odgovoril, da to drži. Ko smo te informacije preverjali na Policiji, so nam dejali, da to ne drži in da do tega dogodka ni prišlo.