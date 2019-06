Razkrivamo dokumente, ki jih išče KNOVS

Najprej dne 17. 12. 2018 minister naloži polkovniku Anžetu Rodetu, nekdanjemu poveljniku enote za specialna delovanja, naj z Američani uskladi sodelovanje v letu 2019. 18. 3. 2019 pa minister pooblasti polkovnika Petra Zakrajška, poveljnika prvega slovenskega kontingenta v Afganistanu in sedanjega poveljnika 72. brigade, naj se dogovori s poveljstvom ameriških sil v Evropi o sodelovanju na skupni vaji Sokol (Eagle). Sporna vaja je prvič omenjena v sklepu vlade 24. januarja letos. V prilogi sklepa "Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2019" je zapisano, da bodo med 22. 3. in 3. 4. 2019 na vaji, ki bo stala le 22.300 evrov, sodelovale Slovenska vojska in oborožene sile ZDA, Slovenci s 70 vojaki 72. brigade in minometi klaibra 60mm. Na tej vaji je ameriška vojska v skladu z dogovorom s poveljnikom 72. brigade in v nasprotju s sklepi vlade streljala z minometi 120mm.

Minister na drugi strani vztraja, da je Škerbinc zelo natančno in dlje časa vedel, da streljanje s 120mm minometi ponoči ni dovoljeno. Prvič naj bi minister to povedal že 12. novembra lani takratnemu načelniku Alanu Gederju in njegovemu takratnemu direktorju štaba, prav brigadirju Mihi Škerbincu. Na kolegiju naj bi bil po naših informacijah tudi polkovnik Anže Rode, ki naj bi se kasneje, menda z vednostjo Škerbinca in načelnice Alenke Ermenc, dogovarjal o vaji, ki je odnesla poveljnika poveljstva sil. Novembrskemu sestanku je sledil omenjeni glavni sklep vlade z omejitvami streljanja, na podlagi katerega je generalštab pripravil poslovni načrt za leti 2019 in 2020. Takrat, 28. februarja, so na generalštabu že upoštevali omejitev sklepa vlade o streljanju s kalibrom, večjim od 60mm.

Naši viri tudi zatrjujejo, da je v sporazumu z ameriško vojsko našteta zgolj oborožitev enote, ne pa nujno orožje, ki bo uporabljeno na vaji. Stališče ministrstva je jasno, brigadir Škerbinc je bil dolžan upoštevati vsebino omenjenega načrta vaj in "z odobritvijo elaborata naj bi odobril aktivnosti, ki so v nasprotju s sklepom vlade". Prav tako naj bi brigadir 4. aprila, dan po koncu vaje, za nazaj izdal pisno povelje, da se mora streljanje s kalibrom nad 60mm končati do 23. ure. Škerbinc odgovarja, da je pred tem dal tudi ustne usmeritve.